Лукашенко змінив главу МЗС, віцепрем’єра і не лише: деталі про кадрові перестановки в уряді

Всі новопризначені чиновники перебувають під західними санкціями

27 червня Олександр Лукашенко здійснив доволі кардинальні перестановки в уряді та адміністрації президента. Посилаючись на те, що «країна має отримати привідні ремені від президента до уряду через адміністрацію», він змінив голову президентської адміністрації, першого заступника голови адміністрації президента, міністра закордонних справ, віцепрем’єра, міністра сільського господарства та міністра промисловості, інформує агентство БелТА .

Всі новопризначені на це момент перебувають під західними санкціями. щодо імен, то наразі відомо, що новим головою адміністрації став колишній посол у Росії Дмитро Крутой.

Нагадаємо, днями посли країн-членів Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі за підтримку війни Росії проти України.

А на початку місяця Путін відправив Лукашенка у Монголію з особливою місією. Лукашенко прилетів з офіційним візитом, щоб розширити торговельно-економічну співпрацю із країною, та, імовірно, врятувати російсько-монгольські відносини.