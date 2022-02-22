Визнання Росією «Л/ДНР»: Радбез ООН збереться через кілька годин

Росія на сьогодні головує в Радбезі ООН

Рада безпеки ООН збереться для обговорення російського визнання «ДНР» та «ЛНР» рано вранці. Засідання очікується о 4:00 за київським часом. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє Reuters з посиланням на російського дипломата, Рада безпеки ООН має провести публічне засідання щодо ситуації в Україні протягом декількох годин.

Зазначимо, саме Росія на сьогодні головує в Радбезі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

РНБО екстрено зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях. Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення. Він також уточнив, що робота РНБО переведена на режим 24/7, а у понеділок на засіданні заслухали генпрокурора.

Напередодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР». Також Польща ініціювала терміновий саміт ЄС та нові санкції проти Росії.

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

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