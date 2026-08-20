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Німеччина виділить 50 мільйонів євро на відбудову ЧАЕC

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Німеччина виділить 50 мільйонів євро на відбудову ЧАЕC
У нііч на 14 лютого 2025 року російський ударний дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фінансову допомогу від Німеччини перерахують на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля

Уряд Німеччини надасть 50 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), який зазнав пошкоджень через удар російського безпілотника. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує «Главком» . 

Повідомляється, що фінансову допомогу від Німеччини перерахують на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

У межах візиту на ЧАЕС делегація Німеччина оглянула Арку Нового безпечного конфайнменту, її інфраструктуру, нову сонячну електростанцію на території промислового майданчика станції, а також вшанувала пам'ять ліквідаторів аварії.

Масштаб збитків та міжнародна підтримка

Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС був пошкоджений унаслідок удару російського безпілотника у лютому 2025 року. За попередньою оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), загальна вартість відновлювальних робіт становить близько 500 млн євро. 

Окрім Німеччини, про готовність долучитися до фінансування відбудови об'єкта вже заявили:

  • Європейська Комісія;
  • Сполучені Штати Америки;
  • Норвегія.

Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС 

«Главком» писав, що новий безпечний конфайнмент (НБК, або саркофаг) над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій із забезпечення ізоляції. Причиною цього стали пошкодження, завдані російським безпілотником у лютому цього року.

МАГАТЕ оприлюднили результати всебічної оцінки. Масивна сталева конструкція саркофага, збудована для запобігання викиду радіоактивних речовин після аварії 1986 року, зазнала пошкоджень, які серйозно знизили її захисні можливості.

За результатами оцінки місія МАГАТЕ з’ясувала, що саркофаг «втратив свої основні функції безпеки», включно зі здатністю ізоляції. Несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних або критичних пошкоджень.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило додаткову групу фахівців на Чорнобильську АЕС для комплексної перевірки Нового безпечного конфайнменту (NSC), який зазнав ушкоджень після удару дрона в лютому 2025 року.

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Теги: Німеччина фінансування МАГАТЕ Чорнобильська АЕС Чорнобильська зона

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