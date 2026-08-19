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Замах на постачальника зброї Україні. ЗМІ дізналися про плани використати «Новачок»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Замах на постачальника зброї Україні. ЗМІ дізналися про плани використати «Новачок»
Склад хімічної зброї в одному з російських міст
фото: AP (ілюстративне)

Німецького бізнесмена Штефана Туманна було попереджено про загрозу його життю

Керівника німецької збройової компанії Donaustahl Штефана Туманна, яка постачає Україні бойові безпілотники, ймовірно, планували вбити за допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За даними журналістів, за Туманном стежили агенти, які готували його вбивство. Німецькі правоохоронці повідомили підприємцю про конкретну загрозу незадовго до Різдва 2025 року. Відтоді 39-річний керівник Donaustahl перебуває під постійною охороною та регулярно змінює місце проживання.

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Бастіан Ернст заявив у документальному фільмі RTL, що, за наявною в нього інформацією, для вбивства Туманна могли планувати використати «Новачок».

«Наявна в нас інформація чітко свідчить про те, що це мало статися з використанням "Новачка". Ніхто інший так не чинить», – заявив Ернст. На думку депутата, обраний спосіб замаху може вказувати на причетність Росії. Водночас він визнав, що наразі неможливо безпосередньо довести, хто саме стояв за підготовкою можливого вбивства.

Сам Туманн в інтерв'ю RTL і Stern заявив, що сприймає загрозу серйозно. За словами підприємця, через діяльність його компанії він став «однією з найбільших загроз для режиму Путіна в Європі».

Бізнесмен також заявив, що війна Росії проти України стала для нього «цілком особистою війною», а протистояння з російською військовою розвідкою він назвав «дуеллю за моє життя». Через загрозу Туманн уже склав заповіт, оформив документи щодо донорства органів та розпорядження на випадок тяжкої хвороби.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підготовку замаху на генерального директора німецької компанії Donaustahl Стефана Туманна із посиланням на Die Zeit.

Двоє підозрюваних – громадянин України Сергій Н. та громадянка Румунії Алла С. – протягом кількох місяців стежили за підприємцем, фотографували та знімали на відео його будинок і штаб-квартиру компанії, а також збирали інформацію про нього в інтернеті. 

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Теги: Німеччина росія отруєння дрон кілер

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