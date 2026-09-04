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Чехія посилила безпеку через загрозу гібридних атак і диверсій

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чехія посилила безпеку через загрозу гібридних атак і диверсій
За даними чеських ЗМІ, у країні посилили охорону аеропортів та залізничних вокзалів
фото з відкритих джерел

Прага відреагувала на серію підозрілих інцидентів у сусідніх країнах, передусім у Німеччині

Чехія посилила заходи безпеки після серії інцидентів у сусідніх країнах, які можуть бути пов’язані з диверсіями та гібридними діями іноземних сил. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар, повідомляє «Главком».

За словами міністра, чеське МВС уважно стежить за ситуацією в сусідніх державах, зокрема в Німеччині, де останнім часом почастішали випадки, які правоохоронці розглядають як можливі диверсії або прояви гібридної діяльності.

«Ми реагуємо на поточний розвиток подій, вживаючи конкретних заходів, які з міркувань безпеки не можемо деталізувати», – повідомив Метнар.

За даними чеських ЗМІ, у країні посилили охорону аеропортів та залізничних вокзалів. Водночас міністр не уточнив, які саме додаткові заходи безпеки запровадила влада.

Метнар наголосив, що силові та розвідувальні структури Чехії підтримують тісний контакт із європейськими партнерами. За його словами, безпекова ситуація в самій Чехії наразі залишається стабільною, а в країні продовжує діяти рівень терористичної загрози «B».

Рішення Праги ухвалили на тлі низки інцидентів у Німеччині. 1 вересня німецька влада заявила, що Росія відповідальна за спробу атаки безпілотником із вибухівкою біля українського вантажного літака в аеропорту «Лейпциг/Галле». Москва звинувачення відкинула.

Після цього в Німеччині зафіксували ще кілька підозрілих випадків на об’єктах критичної інфраструктури. Зокрема, правоохоронці розслідують інциденти на електропідстанціях у різних регіонах країни як можливі спроби диверсій. На тлі зростання кількості таких випадків європейські країни посилюють увагу до захисту критичної інфраструктури та протидії гібридним операціям.

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Теги: Чехія Німеччина гібридна війна

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