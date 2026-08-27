Римма Зюбіна розповіла, що не отримувала пропозиції від політиків, від яких вона не могла б відмовитися

Римма Зюбіна: «Я можу балотуватися куди тільки хочу, на будь-яких виборах»

Українська акторка театру та кіно Римма Зюбіна отримувала пропозиції від політиків, аби увійти до їхніх партій. Зірка розповіла в інтервʼю «Главкому», як ставиться до таких запрошень та чи збирається йти в політику.

За словами Римми Зюбіної, вона отримувала пропозиції увійти до списку першої пʼятірки партій. «Із 2004 року мені надходили різні пропозиції від різних партій – увійти до їхніх перших п’ятірок. Я ж активна людина від мистецтва. А в політиків є своє уявлення про те, як має виглядати така п’ятірка: серед лідерів має бути якийсь серйозний дядько і… несерйозна артистка, але теж вдягнена в серйозний сірий костюм», – поділилася акторка.

Зюбіна також зауважила, що ці пропозиції були від партій, які утворилися ще у 2014 році. «Це були запрошення не від знаменитих партій. У 2014 році, приміром, запрошували дві новоутворені партії, але вони не пройшли до парламенту. Це були якраз ті хлопці, з якими познайомилась, коли розливала чай і бульйон на Майдані», – зазначила зірка.

Римма Зюбіна розповіла про пропозиції, які їй робили політики фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Проте Римма Зюбіна й досі не погодилася на жодну з пропозицій. «Ні, я б ні на що не погодилася. У нашій країні ще не перемогли демократичні сили. Тому політика як була брудною справою, так, на жаль, і лишається», – сказала артистка.

Водночас серед запрошень політиків, які отримувала актриса, не було жодної, від якої вона не могла б відмовитися. «Немає такої пропозиції, від якої я не могла б відмовитися. Вважаю, що величезна помилка наших політиків у тому, що вони вірують тільки в себе, як у Господа Бога. А треба йти в політику командою», – зауважила вона.

Також Римма Зюбіна пригадала свій допис у соцмережах, де вона прокоментувала розслідування про мера Ужгорода. Тоді ж акторка почула у відповідь, що мешканці міста не проти бачити її своїм мером. «Ми нещодавно пожартували з моїми друзями: я виставила фотокартку з написом «Ужгороде, тримайся!», або «Тримайте ня десятеро». На що мені сказали: «Зюбіна, ти дожартувалася, бо цей мер так в Ужгороді всіх дістав, що вже в перукарнях люди говорять: «Йой, та най уже буде тут Зюбіна. Вона хоча б своя. Уже гірше, ніж зараз, не буде»,– розповіла вона.

Римма Зюбіна: «Здебільшого з політиками мене пов’язує негативний досвід» скриншот з фейсбук-сторінки Римми Зюбіної

Також актриса зауважила, що вона має такі права, як усі українці та може балотуватися, куди захоче. «Загалом же пропозиції в мене ті самі, що й у кожного громадянина України. Я можу балотуватися куди тільки хочу, на будь-яких виборах», – зауважила кіноакторка.

Окремо Римма Зюбіна висловилася про діячку Уляну Супрун та її діяльність на посаді виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я. «Мені здається, дуже круто свого часу проявила себе Уляна Супрун, хоч би як її не поливали брудом. Їй вдалося щось змінити саме тому, що вона прийшла з командою і була не радянською людиною (Уляна Супрун очолювала МОЗ у 2016–2019 роках; разом зі своєю командою вона розпочала медичну реформу, яка стала предметом гострих суспільних і політичних суперечок – «Главком»)», – вважає актриса.

Нагадаємо, в інтервʼю «Главкому», українська акторка Римма Зюбіна, яка 23 серпня відсвяткувала 55-річчя, розкрила розмір своїх гонорарів. Зірка розповіла в інтервʼю «Главкому», скільки заробляє у театрі та які суми можна отримати за ролі у кіно. Так, Римма Зюбіна працює у Театрі Заньковецької, а також бере участь у різних проєктах.