Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни

Росіяни хочуть будь-яким чином добитися власних цілей у війні проти України

Російська влада у відповідь на заяви президента України Володимира Зеленського про закінчення війни відповідає, що «мир можливий», але лише на їхніх умовах. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте, що будь-яка війна, вона так чи інакше завершується миром. Але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей», – висловився головний «рупор» Кремля.

Однак, про цілі, які переслідує російська армія в Україні, Пєсков не сказав ні слова, але підкреслив, що в тому випадку, якщо «цілі будуть досягнуті» – війна завершиться.

Нагадаємо, під час робочої поїздки у США президент України Володимир Зеленський заявив, що «ми ближчі до завершення» війни, ніж самі очікуємо.

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.