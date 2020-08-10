Протести у Білорусі: силовики затримали понад до 200 людей



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Тільки у Мінську було затримано щонайменше 110 осіб

Станом на 10 серпня кількість затриманих у різних частинах Білорусі становить 213 осіб

У Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна» на власному телеграм-каналі.

Зазначається, що тільки у Мінську було затримано щонайменше 110 осіб, також міліція близько по 15 людей затримала у Гомелі, Могильові, Гродно, Вітебську.

Правозахисники додають, що серед затриманих є журналісти.

Також Укрінформ повідомляє, що у Мінську під час акції протесту ввечері 9 серпня побили фотографа агенції Associated Press, уродженця Харкова Мстислава Чернова. Про це написало місцеве видання «Наша ніва» в Телеграм.

«Журналіста Associated Press Мстислава Чернова сильно побили. Викликали «швидку», - йдеться у повідомленні.

Наразі на повідомлення від кореспондента Укрінформу в соцмережі Чернов не відповів.

МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на протести під час виборів президента у Білорусі.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.