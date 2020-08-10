Протести у Білорусі: силовики затримали понад до 200 людей
Станом на 10 серпня кількість затриманих у різних частинах Білорусі становить 213 осіб
У Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна» на власному телеграм-каналі.
Зазначається, що тільки у Мінську було затримано щонайменше 110 осіб, також міліція близько по 15 людей затримала у Гомелі, Могильові, Гродно, Вітебську.
Правозахисники додають, що серед затриманих є журналісти.
Також Укрінформ повідомляє, що у Мінську під час акції протесту ввечері 9 серпня побили фотографа агенції Associated Press, уродженця Харкова Мстислава Чернова. Про це написало місцеве видання «Наша ніва» в Телеграм.
«Журналіста Associated Press Мстислава Чернова сильно побили. Викликали «швидку», - йдеться у повідомленні.
Наразі на повідомлення від кореспондента Укрінформу в соцмережі Чернов не відповів.
МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на протести під час виборів президента у Білорусі.
Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.
Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.
Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.
У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.
Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.
ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».
Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.