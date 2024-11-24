У більшості областей України – повітряна тривога, на Київщині працює ППО

Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, небезпека виникла через рух ударних БпЛА

У Києві та більшості областей України по обіді 24 листопада – повітряна тривога. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, небезпека виникла через рух ударних БпЛА.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в районі Борисполя, курс західний.

БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півночі.

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють Сили ППО. Про це повідомили у КОВА.

Мешканців регіону закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

«Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, уночі сили ППО збили понад 10 ворожих безпілотників, які загрожували столиці, обійшлося без постраждалих.

У Києві та низці областей України 24 листопада о 06:28 повідомлено про відбій повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу застосування ворожих БпЛА.

Окрім того, під час повітряної тривоги зранку, 24 листопада, у Києві було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

Також РФ вивела сьогодні вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Раніше повідомлялося, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.