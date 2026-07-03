Чи скасують комендантську годину на Хмельниччині? Відповідь поліції

З початку великої війни на Хмельниччині запроваджено комендантську годину. Вона діє з 00:00 до 05:00

У комендантську годину поліції легше працювати, пояснив новопризначений керманич правоохоронного органу

Начальник Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Іван Іщенко виступає за збереження комендантської години в області. Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

«Підтримую комендантську годину, тому що поліції так легше працювати. Ми контролюємо місто, усю область у нічний час», – заявив він в інтерв’ю «Главкому».

Разом із тим, Іщенко наголосив, що не треба забувати про спецслужби країни-агресора. Вони вербують наших громадян, у тому числі й неповнолітніх. Дуже багато злочинів вчиняється проти держави, проти військових. Відповідно, для повного контролю ситуації, потрібна комендантська година. На теперішній час, каже начальник поліції, Рада оборони Хмельницької області, яка запроваджує комендантську годину, не розглядає питання скорочення або скасування цього обмеження.

«Хмельниччина є великим логістичним хабом, транзитним регіоном. І якщо злочини будуть вчинятися щодо логістики, то це завдасть дуже великої шкоди Збройним силам України і державі загалом. Тому ми повинні контролювати ці процеси», – додав Іщенко.

Як відомо, з початку великої війни на Хмельниччині запроваджено комендантську годину. Вона діє з 00:00 до 05:00.

Додамо, що в Україні єдина область – Закарпатська, де не запроваджено комендантської години з початку дії воєнного стану.

Раніше начальник Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Іван Іщенко повідомляв, що нині найбільш проблемною категорією злочинів є шахрайство.

Додамо, що 25 травня цього року голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового керівника поліції у Хмельницькій області. Ним став Іван Іщенко, який раніше керував поліцією на Чернігівщині.