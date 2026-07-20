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«Плакала двічі». Блогерка Раміна зіштовхнулася з расизмом на кордоні з Польщею

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Раміна розповіла, хто довів її до сліз на кордоні з Польщею
фото: Іnstagram.com/raminalalala

Раміна Есхакзай: «Чую за спиною: «Циганське отродіє. У неї це в крові – пертися…»

Українська блогерка Раміна Есхакзай поділилася ситуацією, яка трапилася з нею на кордоні з Польщею. Інтерв’юерка розповіла, як її образили до сліз расистські висловлювання. Про це пише «Главком» із посиланням на допис знаменитості.

Раміна Есхакзай прямувала за кордон потягом «Київ – Перемишль», який запізнився на дві години. Через це блогерка не встигла на свій літак, тому вона звернулася за допомогою до пасажирів. Вона попросила людей пропустити її вперед на паспортному контролі. Врешті дехто пустив Раміну, однак не всім присутнім на пункті пропуску сподобалося те, що вона пройшла без черги.

«Потяг прибуває на перон. Вибігаю до паспортного контролю на польському боці. О 20:45 у мене літак з аеропорту за годину їзди від Перемишля. Шанс встигнути майже нульовий, але я сподіваюся, що люди погодяться пропустити вперед. Мами з дітьми та великі сім’ї бачать квиток і пропускають», – розповіла блогерка.

Врешті троє жінок відмовилися пропускати Раміну та відреагували на її пояснення обуренням і фізичними способами не пустити її далі. Згодом люди попереду пропустили інтерв’юерку.

«Далі розмова із жінкою поважного віку, яка відмовляється мене пропускати, бо летить із того самого аеропорту, як і я, але її рейс через п’ять годин. Показую свій квиток і прошу дати мені шанс, бо це останній літак. Я лечу не у відпустку, а у відрядження. Я чудово розумію, що мені ніхто нічого не винен. Але я маю хоча б запитати. Позаду чути крики тих самих дівчат із закликами не пропускати мене. І тут до мене підходять жінки з дітьми й кажуть, щоб я проходила із ними», – згадала Раміна.

«Плакала двічі». Блогерка Раміна зіштовхнулася з расизмом на кордоні з Польщею фото 1
фото: Іnstagram.com/raminalalala

Разом із криками жінка почула образливі для неї фрази, що довели її до сліз. «А потім я чую за спиною: «Циганське отродіє. У неї це в крові – пертися…» Далі все ніби в тумані. Чи то через сьогоднішній обстріл, чи через дитячу травму, але мене просто роз***ло. Я почала плакати. Мене одночасно вразили дві абсолютно різні реакції. З одного боку – жінки з маленькими дітьми, які поставилися до мене з розумінням, хоча мені було дуже незручно просити. З іншого – расизм і слова, після яких я навіть не змогла за себе постояти», – написала інфлюєнсерка.

Раміна Есхакзай зізналася, що вона емоційно відреагувала на цю ситуацію з різних сторін, і водночас цей досвід викликав у неї сльози. Наостанок вона подякувала людям, які її пропустили. «Сьогодні я плакала двічі: спочатку – від образи. Потім – від людської доброти та емпатії. Дякую людям, які пропустили, я встигла!» – резюмувала вона.

Як розповідав «Главком», торік Раміна Есхакзай відвідала Афганістан, звідки родом її батько. Вона розповіла, яке життя зараз в країні при «Талібані», як там живуть жінки, як талібам вдалося викорінити корупцію та багато цікавих фактів про сучасний Афганістан. 

Також повідомлялося, Раміна Есхакзай поділилася особистим у спецвипускупро свій візит до Афганістану. Вона розповіла, про свою родину з афганським корінням. А саме свою бабусю, яка вийшла заміж у 17 років, коли її чоловіку було 60 років. Коли він помер, жінка залишилася сама із шістьма дітьми, трьома хлопчиками та трьома дівчатами. Серед них був батько Есхакзай. У спадок родина отримала коштовності, які допомогли батьку, братові та сестрі журналістки отримати гарне майбутнє.

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Теги: Польща расизм кордон Раміна Есхакзай

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