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На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
фото з відкритих джерел

У рекрутингових центрах частка жінок, які хочуть служити за контрактом, зазвичай складає близько 19% від усіх кандидатів

Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу. Про це повідомило Міноборони.

У рекрутингових центрах частка жінок, які хочуть служити за контрактом, зазвичай складає близько 19% від усіх кандидатів, а на Тернопільщині цей показник більш як вдвічі вищий. 

Тут показник сягнув 48% від усіх охочих в області.

Слідом йдуть Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області.

Міноборони нагадує, що у 44 центрах рекрутингу української армії пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ.

В цих центрах консультують анонімно та не роздають повістки.

Нагадаємо, станом на червень 2024 року в ЗСУ служать понад 67 тисяч жінок.

Понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту. 

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Теги: Держприкордонслужба Міноборони Нацгвардія

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