На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
У рекрутингових центрах частка жінок, які хочуть служити за контрактом, зазвичай складає близько 19% від усіх кандидатів
Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу. Про це повідомило Міноборони.
У рекрутингових центрах частка жінок, які хочуть служити за контрактом, зазвичай складає близько 19% від усіх кандидатів, а на Тернопільщині цей показник більш як вдвічі вищий.
Тут показник сягнув 48% від усіх охочих в області.
Слідом йдуть Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області.
Міноборони нагадує, що у 44 центрах рекрутингу української армії пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ.
В цих центрах консультують анонімно та не роздають повістки.
Нагадаємо, станом на червень 2024 року в ЗСУ служать понад 67 тисяч жінок.
Понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту.
Коментарі — 0