НАТО може очолити жінка, потоп у Києві та найкращі голи від УЄФА. Головні новини за 19 липня

Керсті Калюлайд, Даля Грибаускайте або Колінда Грабар-Кітарович претендують на головування в НАТО

Керсті Калюлайд, Даля Грибаускайте або Колінда Грабар-Кітарович претендують на головування в НАТО

«Главком» зібрав головні новини за 19 липня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покине посаду у вересні 2022 року. Деякі чиновники, дипломати і аналітики кажуть, що через 72 роки Альянсу пора призначити першу жінку на вищий цивільний пост.

19 липня в Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування в кримінальному провадженні через рішення Верховного суду щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Новим спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен.

В Україні готують масштабні перевірки одержувачів соціальної допомоги.

«Главком» зібрав головні новини за 19 липня.

НАТО може очолити жінка, яка симпатизує Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покине посаду у вересні 2022 року. Наразі у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу триває обговорення кандидатури на посаду генсека НАТО.

Як повідомляє видання Politico, наступник Столтенберга буде представлений на саміті лідерів НАТО у Мадриді наприкінці весни або початку літа наступного року.

Деякі чиновники, дипломати і аналітики кажуть, що через 72 роки Альянсу пора призначити першу жінку на вищий цивільний пост. Інші кажуть, що, враховуючи тривале протистояння з Росією, вибір східноєвропейця послужить важливим сигналом для Москви.

У списку потенційних кандидатів з'явилися три імені: колишні президентки Литви Даля Грібаускайте і Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а також чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Деякі спостерігачі за НАТО кажуть, що вибір генерального секретаря з країн Балтії, зокрема Далі Грібаускайте, може бути сприйнятий як занадто вороже ставлення до Москви, в той час, як президент США Джо Байден намагається стабілізувати відносини між Росією і Заходом.

Потоп у Києві: за пів години випала тижнева норма опадів

19 липня в Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі. Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Крім того, потужні потоки води підмили дорожнє покриття.

Районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень за можливості обстежують балансові території і прибирають дерева та гілля, які загрожують життю людей, заважають руху автомобілів та пішоходів. До ліквідації наслідків негоди загалом залучено більше 200 зеленбудівців та 40 одиниць техніки.

Точна кількість пошкоджених дерев буде відома після повного обстеження всіх територій.

ОБСЄ призначила нового представника в Україні

Новим спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Його призначила нинішня голова ОБСЄ Анн Лінде. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Фінляндії.

«Міністр закордонних справ Швеції Ен Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ у 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена на посаду спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що він приступить до своїх обов'язків 1 серпня.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що спецпредставниця глави ОБСЄ в Україні Гайді Грау вийде з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а саме – офіційно покине свій пост до кінця липня.

ДБР взялося розслідувати рішення Верховного суду щодо Тупицького

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування в кримінальному провадженні через рішення Верховного суду щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Справу проти суддів відкрили за «зловживання владою або службовим становищем».

Зокрема, 15 липня до ДБР надійшла заява від представника однієї з громадських організацій. Заявник просив внести відомості до ЄРДР щодо зловживання владою суддями у зв’язку зі скасуванням указу президента №124/2021, відповідно до якого було скасовано указ від 14.05.2013 року №256 «Про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України».

Також він зажадав дані автоматизованої системи документообігу суду про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову, копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання при розгляді справи № 9901/96/21.

Нагадаємо, 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського від 27 березня, яким він скасував указ свого попередника Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. У суді обгрунтували своє рішення тим, що президент не має повноважень не має повноважень звільняти суддю Конституційного суду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив журналістам, що на це рішення суду буде подано апеляцію.

Як виявилося, президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного суду про визнання протиправним його указу щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду й неодмінно скористається своїм правом на оскарження.

Інспектори прийдуть додому. Що уряд вигадав для одержувачів субсидій та соцдопомоги

В Україні готують масштабні перевірки одержувачів соціальної допомоги. На офіційному сайті Мінсоцполітики виставлено на громадське обговорення проєкт постанови Кабміну, яким прописується порядок таких перевірок.

Так, контроль за людьми поставлять на потік – інспектори будуть в буквальному сенсі слова ходити по домівках, вивчаючи на практиці, як живуть ті, хто претендує на бюджетні гроші або вже їх отримує. Причому, якщо не пустити контролерів до оселі, виплати автоматично припиняються. Зупиняти виплати зможуть і за результатами перевірок.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, як тепер нараховуватимуть субсидії.

Зупинилося серце. У лікарні помер поранений на Донбасі боєць із Кривого Рогу

Евакуйований до Харкова український військовослужбовець, який дістав поранення в районі проведення операції Об’єднаних сил 15 липня, помер у понеділок вранці.

«Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного криворізького військовослужбовця Олександра Горбенка. Хлопець отримав важкі поранення під час обстрілу у зоні ООС. Його евакуювали на гелікоптері до харківської лікарні, але, на жаль, врятувати не змогли», – йдеться в повідомленні.

15 липня ввечері під час обстрілу на Донбасі криворізький військовий Олександр Горбенко отримав важкі поранення та був негайно доправлений гелікоптером до Харкова. Відомо, що боєць мав 80% опіків тіла. Він стояв на захисті України з 2014 року.

Чиновники не змогли скласти іспит з мови, бо в системі стався збій

На першому в історії України мовному іспиті для чиновників стався технічний збій. Витрачений на його ліквідацію час додадуть учасникам. Про це інформує Національна комісія зі стандартів державної мови. «Причини збою з’ясовують. Всі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних випробувальних сесій», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Главкому» стало відомо, скільки чиновників записалися на «мовний» іспит в перший день. Нагадаємо, із 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

УЄФА визначив найкращі голи сезону

Європейський союз футбольних асоціацій відкрив голосування для визначення найкращого голу сезону 2020/21. В номінацію потрапили м’ячі, забиті в турнірах УЄФА для клубів і збірних з жовтня 2020 року по липень 2021 року.

Номінанти на найкращий гол сезону: