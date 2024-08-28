Росія змінить стратегію ППО через успішні атаки України – Business Insider

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в Росії недостатньо засобів ППО для захисту всіх необхідних об'єктів

Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, збільшуючи тиск на російське командування

Російська Федерація стикається з новими викликами. Кремлю потрібно вирішувати, які території захищати насамперед. Експерти вважають, що Україна, атакуючи російські об'єкти, змушує Москву переглянути розміщення своєї протиповітряної оборони. Про це повідомляє Business Insider.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну обидві сторони активно використовували ППО для захисту від атак безпілотників і ракет. Однак успішні удари України та її тактика призвели до того, що Росії тепер доводиться вирішувати, де розміщувати свої засоби ППО, що створює нові можливості для українських атак по менш захищених районах.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в Росії недостатньо засобів ППО для захисту всіх необхідних об'єктів, навіть у ймовірно безпечних районах. Джордж Баррос, аналітик по Росії з ISW, стверджує, що російська оборона зосереджена на захисті найбільш загрозливих районів, залишаючи інші території незахищеними.

Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, збільшуючи тиск на російське командування. Західні союзники дозволили Україні використовувати свою зброю для атак по деяких військових об'єктах у Росії, що раніше було обмежено цілями на контрольованій Росією території в Україні.

Крім того, Україна активізувала використання безпілотників, завдаючи ударів по аеродромах і нафтових об'єктах у глибині Росії. Експерти зазначають, що Україна дотримується стратегії, спрямованої на ослаблення російської ППО, змушуючи російські ВПС або залишати бази поблизу кордонів України, або зосереджувати там значні сили ППО.

Ескалація ударів створює напруженість для російської ППО, особливо в таких регіонах, як Крим, окупований Росією 2014 року. Україна цілеспрямовано атакує ППО в Криму, що чинить тиск на російські сили.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що атаки України на оборонні споруди в Криму послаблюють здатність Росії захищати повітряний простір півострова.

Експерти вважають, що нинішній конфлікт дедалі більше перетворюється на війну ППО, в якій, попри тиск, Росія поки що зберігає перевагу. Проте Україна продовжує прагнути до рівних умов, домагаючись дозволу на використання зброї дальнього радіуса дії для ударів по російських цілях у глибині території країни.

👀Безпілотники вперше вдарили по Кіровській області, пишуть російські пабліки



🤔Регіон атакують із 10 ранку. Очевидці повідомляють про щонайменше чотири вибухи в районі комбінату «Вятка». pic.twitter.com/CXXQGFUQYg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2024

Як повідомлялося, у Кіровській області Російської Федерації безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 км від лінії фронту.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова, у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів.