Окупанти досягли значних успіхів на Покровському напрямку: аналіз ISW

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний захід від Кремінної

Російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися більш ніж на два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна. Це свідчить про те, що російські війська додатково утримують позиції в центральній частині міста.

Інше геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове (далі на південний схід від Покровська і південний схід від Новогродівки).

27 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Бої тривали біля Глибокого та Вовчанська.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій Росії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 27 серпня. Українські сили незначно просунулися в районі Серебрянського лісу на південний захід від Кремінної.

26 і 27 серпня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Вехнокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та Спірного.

Російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, на північ від Часового Яру в районі Григорівки та на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 та 27 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в лісових масивах на західній околиці Північного (на схід від Торецька) та на південно-східній околиці Торецька.

Повідомляється, що російські сили нещодавно здійснили механізований штурм на захід від Донецька та незначно просунулися на південний захід від Донецька.

26 та 27 серпня українські війська відбили атаки РФ на дніпровському напрямку (Херсонська область), у тому числі на островах дельти Дніпра.