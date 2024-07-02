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Аналітики розповіли, як Росія хоче використати головування в Радбезі ООН

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Аналітики розповіли, як Росія хоче використати головування в Радбезі ООН
1 липня Росія заступила на місячне ротаційне головування у Раді Безпеки ООН
фото з відкритих джерел

Минулого року Росія використовувала своє головування в Радбезі ООН для просування своїх наративів

Росія скористається місячним ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проекції сили і впливу в міжнародній системі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у Рабезі ООН 1 липня. Аналітики припускають, що РФ, ймовірно, буде використовувати цю позицію як базу для проекції сили в міжнародній системі, як вона це робила історично, зокрема під час головування у 2023 році.

Минулого року, як пише ISW, Росія використовувала своє головування в Раді Безпеки для просування кількох наративів щодо бажаного впливу Росії в міжнародній системі.

Експерти зазначали, що Росія використовує своє право вето в Радбезі ООН як основу для проекції сили.

Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні, ймовірно, для того, щоб створити умови для майбутнього головування в Радбезі.

Нагадаємо, Росію не обрали до Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), що є одним із шести головних органів організації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

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Теги: росія ООН Радбез ООН

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