Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч

Додаткові санкції Канади є прямою відповіддю на спроби Росії знищити культурну спадщину України

Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією. В Абайській області Казахстану вирують одні з найбільших в історії країни лісові пожежі. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 14 людей. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Канада запровадила нові санкції проти Росії

Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією. Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Міністр закордонних справ, сьогодні оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ. Ці нові заходи є прямою відповіддю на спроби Росії знищити культурні об’єкти, установи та ідентичність України.

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Із сьогоднішнім оголошенням Канада вводить санкції проти осіб, пов’язаних із розкраданням Росією українських культурних об’єктів, щоб протистояти спробам Кремля «русифікувати» українську культуру.

У списку осіб, які потрапили під санкції, є українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах та співпрацюють з Росією.

До нього також входять новостворені структури на тимчасово окупованих територіях України, такі як так звані міністерства освіти та культури, а також фізичні та юридичні особи, пов’язані з приватними військовими компаніями, які виникли в Україні та воюють на боці Росії.

Зазначається, що таке рішення Канада ухвалила після гучного рішення нідерландського суду з приводу «скіфського золота».

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Лісові пожежі у Казахстані

В Абайській області Казахстану вирують одні з найбільших в історії країни лісові пожежі. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 14 людей.

Пожежі розпочалися 8 червня, ймовірною причиною місцева влада вважає удар блискавки. Полум'я охопило 60 тисяч гектарів земель. До ліквідації пожеж залучені близько тисячі людей та 252 одиниці техніки.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Казахстану повідомили, що до гасіння залучено 11 гелікоптерів, які здійснюють аеровізуальне обстеження та скидання води на вогнище. Зазначається, що було виконано 263 скидання води обсягом 590 тонн.

За інформацією оперативного штабу гасіння пожежі в області Абай, під час проведення пошукових робіт знайдено тіла 14 загиблих. Наразі встановлено особи вже 5 людей - усі вони є працівниками лісництва, які брали участь в ліквідації пожежі.

ГУР зробило заяву щодо передачі українських полонених Угорщині

Україна досі не отримала інформації щодо перебування та передавання українських військовополонених РПЦ Угорщині. Українська влада досі не знає, де знаходяться військові. Про це представник ГУР МОЗ Андрій Юсов заявив в етері телемарафону.

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«Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни та на свободі. Оскільки Україна – це цивілізована держава, то для нас головне – людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі», – заявив він.

Юсов заявив, що Україна буде вести перемовини з усіма учасниками передачі військових та з'ясовуватиме деталі.

«А все інше ми з'ясуємо та прокоментуємо. Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат. Ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з'ясовувати моменти», – заявив він.

Представник ГУР зазначив, що Кремль не виконує гуманітарного права та Женевських конвенцій.

Макрон закликав Іран зупинити постачання безпілотників до Росії

Президент Франції Еммануель Макрон попередив іранського колегу Ібрагіма Раїсі про наслідки у зв'язку з поставками Тегераном безпілотників до Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на канцелярію президента Франції.

Зазначається, що Макрон у телефонній розмові з Раїсі закликав Іран «негайно припинити» підтримку, яку країна надає Росії у війні проти України.

Макрон також висловив стурбованість траєкторією розвитку іранської ядерної програми.

Армія США представила нову бойову машину піхоти

Вперше за десятиліття армія Сполучених Штатів Америки виставляє на озброєння нову техніку для підтримки піхотних підрозділів: БМП M10 Booker Combat Vehicle. Про це повідомляє Мilitary.

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Бойову машину представили цього тижня в Пентагоні. Зазначаєть, що вона нагадує щось середнє між радянською «БМП-2» і невеликим танком «Абрамс».

«M10 Booker - це броньована машина, яка призначена для підтримки наших бойових груп піхотної бригади шляхом придушення та руйнування укріплень, гарматних систем і траншей, а потім додатково забезпечує захист від бронетехніки противника», - зазначив генерал-майор Гленн Дін.

Башту для техніки виготовлятимуть в Огайо, корпуси - у Мічигані, а збиратимуть в Алабамі. Коли виробництво буде виведено на повну потужність, армія планує виробляти три нові M10 щомісяця.

Виробництво транспортних засобів почалося на початку 2023 року, а армія очікує першу постачання в 2024 році. Повний батальйон із 42 бойових машин Booker Combat Vehicles очікується до кінця 2025 року, зрештою на озброєння планують поставити понад 500 одиниць.

Румунія відкликає свого посла з Кенії через расистський скандал

МЗС Румунії відкликало свого посла в Кенії Драгоса Тігау через расистський скандал і попросило вибачення за те, що він порівняв африканців із мавпами.

Повідомляється, що на зустрічі у будівлі ООН у столиці Кенії Найробі 26 квітня посол Румунії, побачивши за вікном мавпу, сказав: «Африканська група приєдналася до нас».

Вперше про інцидент повідомив міністр закордонних справ Кенії Камау Мачарія 8 червня. Він заявив, що був «приголомшений і обурений» цим інцидентом. За його словами, було зафіксовано спроби приховати поведінку Тігау.

Пізніше, 9 червня, африканські дипломати вимагали публічних вибачень від МЗС Румунії, наполягаючи на тому, що приватних вибачень замало. У той же день Румунія оголосила, що поінформована про інцидент і розпочала процедуру відкликання свого посла.

«Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і просимо вибачення у всіх, хто постраждав. Будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятною», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Румунії.

Румунія в основному співпрацює з африканськими країнами через своє членство в Європейському Союзі, але вона має двосторонні торговельні угоди з Єгиптом серед інших.

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Румунські ЗМІ розкритикували поведінку посла і наголосили, що це не перший випадок, коли країна збентежена образами з боку дипломатів.

До слова, триває 473-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.