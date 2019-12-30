Меркель і Макрон привітали обмін утримуваними особами на сході України



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон

У Німеччині обмін назвали «довгоочікуваним гуманітарним жестом»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вважають позитивним кроком обмін полоненими на Донбасі.

Про це йдеться в заяві представника німецького уряду.

«Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вітають звільнення ув'язнених і їх обмін на сході України», - йдеться в її заяві.

У заяві також зазначається, що цей крок був обумовлений лідерами країн «нормандського формату», в який входить Україна, Росія, Німеччина і Франція, на саміті 9 грудня.

За словами представниці німецького уряду, в світлі Нового року і православного Різдва обмін полоненими - це «довгоочікуваний гуманітарний жест», який повинен «допомогти відновити довіру між обома сторонами конфлікту».

Як відомо, Меркель та Путін також обговорили 29 грудня обмін утримуваними особами в Україні.

До слова, Кремль сподівається, що після обміну Україна перейде до закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.

Джерело: Интерфакс