Обмін полоненими: ОБСЄ сподівається на більше позитивних новин у 2020 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчора в рамках обміну в Україну повернули 76 осіб

«Родини матимуть змогу возз’єднатися і провести разом час у період свят», – наголосив головуючий в ОБСЄ

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав обмін утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Звільнення великої групи затриманих у святковий час є особливо важливим. Родини матимуть змогу возз’єднатися і провести разом час у період свят», – наголосив Лайчак.

Він нагадав сторонам про їхнє зобов’язання дотримуватися повного і всеосяжного перемир’я.

«Я все ще сподіваюся, що ми побачимо більше цих таких необхідних позитивних кроків до мирного вирішення конфлікту в 2020 році. ОБСЄ готова надати підтримку в рамках свого мандату через Тристоронню контактну групу і Спеціальну моніторингову місію в Україні», – додав Лайчак.

До слова, Кремль сподівається, що після обміну Україна перейде до закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.