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«Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» готують незвичний обмін зірковими гравцями

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» готують незвичний обмін зірковими гравцями
Васкес і Родріго проти Савіо
фото: laliga.com

Родріго та Савіньо можуть змінити клубну прописку

Мадридський «Реал» та англійський «Манчестер Сіті» можуть організувати обмін бразильськими вінгерами Родріго та Савіньо. Про це повідомляє іспанське видання El Gol Digital.

Хосеп Гвардіола є давнім фанатом зірки «Реала», який неодноразово засмучував «Ман Сіті» у вирішальних матчах ЛЧ. Натомість самі мадридці придивлялись до Савіо, коли той ще сяяв у футболці «Жирони».

Щоправда, гравці не горять бажанням змінювати клубну прописку. Савіо тільки почав демонструвати свій найкращий футбол в Англії, а Родріго дуже щасливий у Мадриді.

У сезоні 2024/25 Родріго провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись 7 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами. На рахунку Савіньо 1 гол та 8 асистів у 27 поєдинках цієї кампанії.

Плани обміну може зірвати ще й «ПСЖ». «Ман Сіті» готовий вести переговори щодо Савіо, якщо хтось запропонує 80 млн євро. «Містяни» навмисно задерли ціну до неадекватної, але «ПСЖ» здатен витратити навіть таку суму заради бажаного гравця.

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Теги: Родріґо переговори обмін НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК Реал (Мадрид) Хосеп Ґвардіола

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