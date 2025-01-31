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Авіакатастрофа біля Вашингтона: з річки витягнуто вже понад 40 тіл

Ірина Бура
glavcom.ua
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Авіакатастрофа біля Вашингтона: з річки витягнуто вже понад 40 тіл
Більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено
фото: Getty Images

Одну чорну скриньку з літака CRJ 700 уже витягнуто

Рятувальники витягли з річки понад 40 тіл після зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk. Про інформує CNN.

За словами джерела в правоохоронних органах, на сьогодні занурення закінчено через настання темряви. Більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено.

Наразі начальник пожежної служби Вашингтона, Національна рада з безпеки на транспорті, компанія American Airlines та інші офіційні особи зустрічаються з сім'ями жертв у центрі допомоги сім'ям.

Також повідомляється, що губернаторка Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB щодо маніфесту – документа, в якому перераховані всі пасажири і члени екіпажу на рейсі. Його очікують отримати вже сьогодні, у п'ятницю (у США ще четвер).

Крім того, Нацрада з безпеки на транспорті та інші посадові особи США чекають, коли всі сім'ї жертв будуть повідомлені, перш ніж публікувати будь-які подробиці щодо їхніх особистостей.

Видання додало, що одну чорну скриньку з літака CRJ 700 уже витягнуто. Однак, поки що незрозуміло, яку з двох чорних скриньок дістали.

Нагадаємо, У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.

Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.

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Теги: США авіакатастрофа смерть рятувальники

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