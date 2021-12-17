Переворот у «Голосі», касовим апаратам бути. 17 грудня за хвилину

МОЗ розширив перелік професій обов'язковій вакцинації проти Covid-19, Рада провалила голосування відтермінування касових апаратів

Переворот у фракції «Голос»: Железняка зняли, наступна – Рудик

Останнього дня роботи Верховної Ради перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про обрання нового керівника фракції «Голос». Нею стала нардепка Олександра Устінова замість попереднього голови Ярослава Железняка, а Юлія Клименко – її заступницею.

В Україні створили координаційний енергетичний штаб

В Україні 17 грудня створили координаційний енергетичний штаб. Рішення про початок його діяльності ухвалили під час брифінгу, який відбувся в Офісі президента.

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна, контрольована, проте напружена, як і в кожен опалювальний сезон. Очільник уряду вказав, що наразі це відбувається на фоні енергетичної кризи в Європі.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Раді заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону, із вугіллям на сьогодні також «баланс позитивний».

Відтермінування касових апаратів не буде: Рада провалила голосування відтермінування касових апаратів

Верховна Рада не змогла зібрати більшість депутатів необхідну для ухвалення законопроєкту щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку № 6376. 17 грудня зранку спікер Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позачергового пленарного засідання заради розгляду цього питання.

Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

МОЗ розширив перелік професій, для яких Covid-щеплення стане обов’язковим

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти Covid-19.

Обов’язковій вакцинації проти Covid-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо РФ

Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

До слова, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Поїхали та не повернулися. Цьогоріч з України втекла рекордна кількість громадян

Протягом 10 місяців поточного року Україну залишили й досі не повернулися понад 600 тисяч громадян. Це рекордний показник за останні 11 років.