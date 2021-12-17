  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Переворот у «Голосі», касовим апаратам бути. 17 грудня за хвилину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні Олександру Устінову обрали керівником фракції &laquo;Голос&raquo; - Переворот у «Голосі», касовим апаратам бути. 17 грудня за хвилину
    Сьогодні Олександру Устінову обрали керівником фракції «Голос»
    фото з відкритих джерел

    МОЗ розширив перелік професій обов'язковій вакцинації проти Covid-19, Рада провалила голосування відтермінування касових апаратів

    Переворот у фракції «Голос»: Железняка зняли, наступна – Рудик

    Останнього дня роботи Верховної Ради перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про обрання нового керівника фракції «Голос». Нею стала нардепка Олександра Устінова замість попереднього голови Ярослава Железняка, а Юлія Клименко – її заступницею.

    В Україні створили координаційний енергетичний штаб

    В Україні 17 грудня створили координаційний енергетичний штаб. Рішення про початок його діяльності ухвалили під час брифінгу, який відбувся в Офісі президента.

    Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна, контрольована, проте напружена, як і в кожен опалювальний сезон. Очільник уряду вказав, що наразі це відбувається на фоні енергетичної кризи в Європі.

    Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Раді заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону, із вугіллям на сьогодні також «баланс позитивний».

    Відтермінування касових апаратів не буде: Рада провалила голосування відтермінування касових апаратів

    Верховна Рада не змогла зібрати більшість депутатів необхідну для ухвалення законопроєкту щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку № 6376. 17 грудня зранку спікер Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позачергового пленарного засідання заради розгляду цього питання.

    Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

    МОЗ розширив перелік професій, для яких Covid-щеплення стане обов’язковим

    Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти Covid-19.

    Обов’язковій вакцинації проти Covid-19 підлягають працівники:

    • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
    • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
    • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
    • органів місцевого самоврядування;
    • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
    • комунальних підприємств, установ та організацій.

    НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо РФ

    Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

    До слова, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

    Поїхали та не повернулися. Цьогоріч з України втекла рекордна кількість громадян

    Протягом 10 місяців поточного року Україну залишили й досі не повернулися понад 600 тисяч громадян. Це рекордний показник за останні 11 років.

    Читайте також матеріали «Главкома»:

    Теги: Верховна Рада НАТО опалювальний сезон переворот самоврядування партія Голос Руслан Стефанчук Олександр Корнієнко Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Переворот у «Голосі», касовим апаратам бути. 17 грудня за хвилину