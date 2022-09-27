П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу

Кожен новий день робить Україну ближчою до перемоги

Пропонуємо вам трохи позитиву у традиційній вечірній підбірці хороших новин цього дня

Сьогодні, у понеділок, 27 вересня, триває 216 доба повномасштабної війни з РФ. Сьогодні українці раділи новим перемогам наших захисників, сміялися із мобілізованих російських горе-вояків, які уже здаються у полон ЗСУ, а також спостерігали за аваріями на російських газопроводах.

Наступ ЗСУ триває

Нагадаємо, Збройні сили України відбили Куп'янськ-Вузловий в Харківській області та майже повністю його контролюють. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян.

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

Також з'явилася інформація про звільнення від окупантів села Катеринівка на Донеччині. Поки про це заявляють російські пропагандисти, а офіційної інформації від України немає. Чекаємо на черговий «жест доброї волі» на Лиманському напрямку.

Поневіряння російських «чмобиків»

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Росіяни, коментуючи відео у соцмережах, обурюються умовами утримання мобілізованих. Вони заявляють, що до їхніх «захисників вітчизни» ставляться гірше, ніж до худоби, а їхні казарми більше схожі на камери у в’язниці. Багато хто висловлює своє обурення тим, що мобілізовані не протестують проти такого ставлення. Однак знайшлися серед російських коментаторів і особливі «патріоти», які переконані, що відео про жахливі умови у таборах мобілізованих – це «український фейк».

Також відомо, що станом на сьогодні щонайменше двоє призваних до армії РФ солдатів у рамках часткової мобілізації Путіна, уже потрапили у полон ЗСУ.

Росіяни також бідкаються, що їх відправляють на фронт без жодної підготовки. Здавалося б, дрібниці, а українцям приємно.

Аварія на газопроводах Росії

Сьогодні оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що одразу на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію. На думку представника Банкової, аварія на газопроводі є «спланованим Росією терактом», і таким чином РФ хоче дестабілізувати економічну ситуацію у Європі та викликати паніку перед зимою. Влада Данії своєю чергою заявляє про імовірність диверсії.

Місце витоку газу у Балтійському морі

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.

Наразі невідомо, чи є аварія на російських газопроводах і справді хорошою новиною для України, адже поки невідомо, що стало причиною аварії і якими будуть наслідки цієї події. Продовжуємо спостерігати.

Також варто згадати, що сьогодні у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід покладе край добі домінування Росії.

Повна заборона експорту товарів із України до Росії

Кабінет міністрів ухвалив постанову про повну заборону експорту товарів з України до Росії. Постанова буде діяти до дня скасування воєнного стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.

За прогнозами уряду, таке рішення не матиме негативних наслідків для економіки України. Адже, за даними статистики, за період із березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію РФ становив лише $4,2 млн. Переважно це була продукція з чорних металів на суму $4,189 млн і хімічна продукція на $57,2 тис.

Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами Росії, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках.

Героїзм українців в окупації

У тимчасово окупованому Маріуполі учасники спротиву сфотографувалися з розгорнутим національним прапором України просто під носом в окупантів.

Також жителі окупованого міста намалюють на асфальті у різних місцях міста українську літеру «Ї», яка стала символом спротиву.