Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада

ЗСУ продовжують давати відсіч окупантам, а світ демонструє Україні свою підтримку

Сьогодні, 7 листопада, триває 257 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Націоналізація п'яти стратегічно важливих підприємств

Сьогодні стало відомо, що стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Також було націоналізовано підприємство «Мотор Січ», власником якого був В'ячеслав Богуслаєв, якого арештували в жовтні, звинувативши у державній зраді.

Згодом секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано державі. За словами Данілова, вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що п’ять стратегічно важливих підприємств, які були примусово відчужені у власність держави, працюватимуть на забезпечення оборонних потреб України у воєнний час. Як зауважив глава уряду, рішення про націоналізацію п’яти підприємств було ухвалене за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Nasams і Aspide уже в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну уже прибули зенітно-ракетні комплекси Nasams і Aspide. Міністр наголосив, що ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим.

«Подивіться, хто тут! ЗРК Nasams і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», – напитав Резніков.

Заяви про переговори з Росією

У ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте, за інформацією видання La Repubblica, вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Прогноз щодо нових атак Росії

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські терористи продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.

«Головна ціль Росії – це енергетика. Вони використовують спектр озброєння, який їм доступний. З’явилися безпілотники, окрім «Шахедів», які є ударними, це «Ланцети» російського виробництва з імпортними запчастинами. Їм потрібно досягнути мети, яку вони поставили. Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише енергетика, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічних спорудах», – сказав він.

Ігнат зазначив, що Росія застосує для ударів по об’єктах критичної інфраструктури ракети, які вона отримає від Ірану.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що російські окупанти матимуть змогу подвоїти ракетні атаки на українські міста та села після того, як отримають від Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar.

Скібіцький наголосив, що нині Україна є практично беззахисною перед іранськими ракетами, тому потребує від союзників зброї, що може збивати балістичні ракети, наприклад американські системи Patriot. Також ЗСУ потребують далекобійних ракет Atacms, які дадуть змогу вражати командні центри ворога в глибокому тилу.

Інформаційна підготовка для втечі окупантів з Херсона

Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі окупантів із Херсона.

В одній із методичок, підготовлених у Кремлі, прописано, що держпропаганді РФ потрібно «звернути увагу» на виступ дипломата, історика та політолога, члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова. На зустрічі Путіна з істориками Торкунов згадав про Полтавську битву – і заявив, що до перемоги в ній Петро «відходив до Полтави» і саме відступ зрештою призвів до «перелому у війні».