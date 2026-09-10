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Польща приводила ППО у підвищену готовність через дрони РФ в Україні

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Польща приводила ППО у підвищену готовність через дрони РФ в Україні
Польша посилюює заходи для захисту власного повітряного простору на тлі російських атак по Україні
Колаж: Главком

Польські військові пояснили, що заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору країни

Уранці 10 вересня Польща на певний час перевела сили й засоби протиповітряної оборони у режим підвищеної готовності через активність російських реактивних безпілотників над західними областями України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише «Главком».

У польському командуванні зазначили, що підвищення готовності було пов’язане з активністю російських безпілотників у повітряному просторі України поблизу польського кордону.

«Дії мали превентивний характер і були спрямовані на гарантування безпеки польського повітряного простору, зокрема у районах, сусідніх з територіями, які зазнали російських ударів», – йдеться у заяві.

Польські військові наголосили, що після усунення загрози тривогу скасували. Задіяні сили та засоби протиповітряної оборони повернулися до стандартного режиму роботи.

Підвищення готовності польських сил відбулося на тлі чергової атаки Росії по Україні. Увечері 9 вересня від російських ударів постраждав Хмельницький.

Уночі Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про рух російських безпілотників на півночі Житомирської та Рівненської областей. Вранці безпілотники також фіксували поблизу Луцька.

У Польщі останніми днями посилюють заходи для захисту власного повітряного простору на тлі російських атак по Україні та випадків наближення безпілотників до польської території.

Раніше Міністерство оборони Польщі анонсувало посилення захисту повітряного простору країни через провокації Росії. Зокрема, у східній частині Польщі запровадили обмеження на використання повітряного простору, щоб спростити роботу протиповітряної оборони.

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Теги: Польща військові системи ППО

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