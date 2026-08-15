Росія готувала бойові загони для захоплення Молдови – NYT

Кремль витратив сотні мільйонів доларів на підкуп священників, виборців і підготовку бойовиків

За чотири роки Кремль вибудував у Молдові розгалужену мережу впливу – тренувальні табори для бойовиків, оплачених «активістів» на сотні тисяч учасників і завербованих священників, які закликали вірян голосувати проти євроінтеграції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування The New York Times.

Табори під виглядом відпочинку

За даними видання, влітку 2025 року на курорті в Сербії росіяни розгорнули тренувальний табір, замаскований під літній відпочинок – із шашликами й пляжним волейболом. Однак учасники, переважно молдовани, водночас навчалися проривати поліцейські кордони, підпалювати будівлі та поводитися зі зброєю під керівництвом інструкторів, пов'язаних із Головним розвідувальним управлінням Росії (ГРУ). За участь у трьох-чотириденному курсі кожному платили $400.

Подібні програми діяли також у Боснії та під Москвою, де понад 100 молодих молдован опановували виготовлення саморобної вибухівки та керування безпілотниками з підривними пристроями. Один з учасників зборів у Боснії, Максим Роска, пізніше свідчив у суді Молдови, що зазнав побиття від російського інструктора за відмову проходити підготовку – йому вибили зуб. У жовтні 2024 року трьох інших учасників боснійського табору затримали на кордоні з деталями безпілотників, зокрема пристроями для скидання гранат.

Мільйони на підкуп виборців

Окрему гілку операції координував олігарх-втікач Ілан Шор. Через Telegram його агенти залучили до мережі понад 150 000 молдован, обіцяючи гроші за участь у акціях і поширення матеріалів проти президентки Маї Санду та курсу на євроінтеграцію. Структура нагадувала піраміду: рекрутів називали «симпатиками», над ними стояли 35 000 «активістів», а на вершині – 1200 місцевих керівників. Лише за чотири місяці 2024 року, перед референдумом про вступ до ЄС, 38 000 активістів отримали виплати на загальну суму майже $20 млн.

Священники в обмін на гроші

Як «Главком» писав раніше з посиланням на Reuters, до кампанії залучили і православне духовенство. Сотні молдовських священників побували на оплачених паломництвах до Росії, а після повернення підписали контракти з пов'язаним із оборонним відомством РФ банком і отримали дебетові картки на близько $1000 – в обмін на заклики голосувати проти євроінтеграції.

Хаос у день виборів і плани на 2026-й

У день парламентських виборів 28 вересня 2025 року бойовики з сербського табору мали намір влаштувати заворушення в Кишиневі та інших містах – для впізнавання одне одного вони носили жовто-сині нарукавні пов'язки, частина мала при собі запальні пристрої. Хакери, пов'язані з Росією, зламали центральну виборчу комісію Молдови й отримали доступ до тисяч маршрутизаторів. Попри це, партія Санду набрала трохи більше половини голосів здебільшого завдяки діаспорі.

За словами джерел видання в західних спецслужбах, невдовзі після грудневого виступу Путіна перед військовими Кремль провів закрите засідання, на якому окреслив мету на 2026 рік – домогтися «краху НАТО і ЄС зсередини».

На початку березня, за даними видання, атака Росії на українську гідроелектростанцію біля кордону з Молдовою спричинила забруднення водопостачання значної частини України та Молдови. Згодом російські безпілотники пошкодили високовольтну лінію електропередачі на заході України, яка забезпечує до 70% електроенергії Молдови, що призвело до відключень світла.

«Ми виграли битву, – заявив директор молдовського агентства з кібербезпеки Міхай Лупашку. – Але не виграли війну».

Нагадаємо, у вересні 2025 року партія президентки Маї Санду зберегла більшість у парламенті Молдови, попри спробу проросійських сил зірвати вибори через підготовлені в Сербії бойові загони та мережу підкупу Ілана Шора.