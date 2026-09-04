СБУ та Нацполіція викрили підпільну торгівлю зброєю у п’яти регіонах

Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати «трофейне» озброєння майже на 1 млн грн

Правоохоронці вилучили російські автомати Калашникова, гранатомети, бойові гранати, вибухівку та майже 8 тис. набоїв.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили п’ять каналів нелегального продажу зброї, боєприпасів і вибухових речовин у різних регіонах України. Організаторів оборудок затримали на Полтавщині, Донеччині, Закарпатті, Житомирщині та в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

На Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати «трофейне» озброєння майже на 1 млн грн. За даними слідства, він вивозив зброю із районів бойових дій та облаштовував схрони. Під час затримання у нього вилучили 23 РПГ, понад 1 тис. гранатометних пострілів, 17 бойових гранат та набої різного калібру.

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Фото спецоперації СБУ та Нацполіції фото: СБУ

На Донеччині військова контррозвідка СБУ викрила чоловіка, який зберігав арсенал у гаражі та шукав покупців через соцмережі. Його затримали у Краматорську під час спроби продати автомат Калашникова, боєприпаси до нього та понад 300 гранатометних пострілів.

На Закарпатті СБУ затримала мобілізованого з Рахова, який самовільно залишив військову частину та намагався організувати збут «трофейної» зброї. На околиці міста він продавав партію гранат РГД-5, 800 г тротилу з підривачами, РПГ-22 та набої різного калібру.

На Житомирщині затримали колишнього військовослужбовця, який після звільнення зі служби вирішив заробляти на нелегальному продажі зброї та боєприпасів із фронтових регіонів. Під час обшуків у нього вилучили 14 бойових гранат, 1,4 кг пороху, майже 2,5 тис. набоїв калібру 5,45 мм та стартовий пістолет, перероблений під бойовий.

В Одесі правоохоронці викрили 16-річного учня професійного ліцею. За даними слідства, він намагався продати бойову гранату та чотири саморобні вибухові пристрої загальною потужністю майже 1 кг у тротиловому еквіваленті. Покупців хлопець шукав через месенджери та пропонував надсилати «замовлення» поштою.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Варто нагадати, що Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу після збройного нападу на співробітників СБУ.