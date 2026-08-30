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В окупованому Донецьку підірвали авто заступника керівника Оленівської колонії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Донецьку підірвали авто заступника керівника Оленівської колонії
Дмитро Неєлов – один із ключових фігурантів справи про знущання з українських полонених
колаж: glavcom.ua, фото: соціальні мережі

Наразі стан окупанта – невідомий

В окупованому Донецьку ліквідовано або важко поранено першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова. Про підрив його автомобіля повідомив український громадський діяч та активіст Євген Карась, зазначивши, що вибухівку було встановлено на дно транспортного засобу, передає «Главком».

За наявною інформацією, наразі з'ясовуються деталі щодо точного стану окупанта та того, чи вижив він після вибуху.

Дмитро Неєлов – один із ключових фігурантів справи про знущання з українських бранців. Колишні військовополонені, яких звільнили під час обмінів, ідентифікували його як безпосереднього учасника катувань, побиттів та принижень військових і цивільних в Оленівці.

Окрім цього, ім'я Неєлова тісно пов'язане з масовим убивством українських полонених 29 липня 2022 року.

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила теракт у Волноваській виправній колонії №120 в окупованій Оленівці, де утримували українських військовополонених, зокрема оборонців «Азовсталі». За даними українського слідства, внаслідок вибуху реактивного термобаричного гранатомета загинули щонайменше 53 полонені, понад 130 отримали поранення. СБУ встановила, що російська сторона не лише організувала вибух, а й навмисно зволікала з евакуацією та наданням медичної допомоги пораненим, через що кількість жертв зросла. 

Нагадаємо, на території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров'ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених.

Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили. Місія ООН з пошуку фактів стосовно подій в Оленівці, на чолі з генералом Карлосом дос Сантуш Крузом проіснувала до січня 2023 року, після чого була розпущена. Україна наполягає на продовженні розслідування.

Теги: вибух Донецьк

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