Порошенко про отруєння Навального: для Путіна не існує «червоних» ліній



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П'ятий президент України впевнений, що за отруєнням навального стоїть Володимир Путін

Отруєння Навального – це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, - заявив п'ятий президент України

Цинічний замах на вбивство проти лідера російської опозиції із використанням хімічної зброї – це чергове підтвердження злочинної сутності Кремля. Це доказ того, що для Путіна немає жодних «червоних ліній», жодних моральних запобіжників. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Заради збереження влади та просування своїх неоімперських амбіцій російська влада готова вбивати будь-кого, хто становить загрозу путінському авторитарному режиму. Отруєння Навального – це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, відновлення «звичайного стану справ» та любителям пошукати прагнень до миру в очах Путіна.

Сподіваюсь, що за рішучими та гучними деклараціями демократичний світ посилить санкційний режим проти Кремля», - наголосив Порошенко.

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У пресслужбі МЗС України наголосили , що «гостро засуджують черговий злочин російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.