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У словацькій школі учень влаштував різанину. Відомо про двох загиблих

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У словацькій школі учень влаштував різанину. Відомо про двох загиблих
Зазначається, що міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток засудив напад і наголосив, що особисто їде на місце подій
фото: TASR/Veronika Miháliková

Про мотиви нападника наразі нічого невідомо

У словацькому місті Списька Стара Вес учень влаштував різану в місцевій гімназії – двоє людей загинули. Про це повідомляє словацьке медіа Noviny та Aktuality.

Загиблі – 54-річна вчителька і 17-річний учень. Ще щонайменше двоє людей поранені, один з постраждалих у критичному стані в лікарні. Нападник після атаки втік, але незабаром його затримала поліція. Він виявився 18-річним учнем гімназії.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток засудив напад і наголосив, що особисто їде на місце подій.

У ЗМІ повідомляють, що нападник був відмінником, який представляв школу на олімпіадах та спортивних змаганнях. Наразі невідомо, що спровокувало юнака на напад.

У словацькій школі учень влаштував різанину. Відомо про двох загиблих фото 1
фото: TASR/Veronika Miháliková

Нагадаємо, на початку січня у Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено.

До слова, 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Також у місті Цетинє в Чорногорії 1 січня сталася стрілянина в барі. Унаслідок інциденту загинули 12 людей. 

Як повідомило чорногорське державне телебачення RTCG, підозрюваним нападником є 34-річний Айо Мартинович, відомий «своїм нестабільним характером». Раніше він уже був затриманий за незаконне зберігання зброї.

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Теги: міністр Словаччина напад поліція

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