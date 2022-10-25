«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня

«Главком» зібрав усе важливе, що трапилося сьогодні, 25 жовтня

Сьогодні, 25 жовтня, триває 244 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Призначення нового прем’єр-міністра Британії

Сьогодні новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Він наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці.

Ріші Сунак сьогодні виступив з першою промовою у новому статусі. Він подякував своїм попередникам Борису Джонсону «за неймовірні досягнення» та Ліз Трасс за «благородну мету» і «непосидючість».

Новий прем'єр Британії у своїй промові згадав і про Україну.

«Зараз наша країна переживає глибоку економічну кризу. Наслідки Covid все ще залишаються, а війна в Україні дестабілізувала ринки в усьому світі. Після мільярдів фунтів стерлінгів, яких нам коштувала боротьба з Covid, після всіх негараздів в розпал жахливої ​​війни (в Україні – ред.), яка має бути успішно доведена до кінця, я цілком усвідомлюю, наскільки це важко. І я також розумію, що мені потрібно попрацювати, щоб відновити довіру. Я не злякався. Тому я стою перед вами, готовий вести нашу країну в майбутнє. Поставити свої потреби вище політики, простягнути руку та побудувати уряд, який представлятиме найкращі традиції моєї партії», – заявив Сунак.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака з обранням на посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

Наразі відомо, що новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирішив не змінювати очільників міністерств оборони, закордонних справ та фінансів.

Саміт Кримської платформи

У хорватському Загребі відбувся перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова Сабору Республіки Хорватія Ґордан Яндрокович, як організатори саміту, зустріли спікерів парламентів десятків країн в будинку Національної бібліотеки хорватської столиці, де відбувається саміт.

Під час основної частини саміту виступили усі учасники. До присутніх на саміті звернувся також президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що справжній мир в Україні настане тоді, коли Україна поверне до свого складу Кримський півострів. Він зазначив, що Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарму. Коли це станеться, за його словами, люди відчують, що світ стає безпечнішим.

Візит Штайнмаєра в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Також Штайнмаєр, який перебуває з робочим візитом в Україні, звернувся з посланням до українців. Він наголосив, що українці можуть розраховувати на Німеччину та пообіцяв, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.

Президент Німеччини під час візиту до України відвідав Корюківку на Чернігівщині. Там він був змушений спуститися у бомбосховище, оскільки була оголошена повітряна тривога.

План Маршалла для України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде відбуватися за «планом Маршалла XXI століття» і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни. Про це він заявив на відкритті Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

«Ми знаємо, що жодна історія країни не подібна до іншої, але з нашого історичного досвіду ми знаємо, що відбудова завжди можлива і що ніколи не запізно, аби виконати це завдання. Ця конференція – про створення інфраструктури та розробку механізмів, які допоможуть полегшити і профінансувати те, що Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав «постійна відбудова». Те, що тут на кону, є не менш ніж створенням нового плану Маршалла XXI століття, завдання поколінь, яке має початися зараз», – сказав Шольц.

Зазначимо, ініціаторами зустрічі стали канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія. Конкретних грошових зобовʼязань учасники обговорення поки не матимуть.

Під час конференції Шольц також висловив думку, що після перемоги Україна стане потужним постачальником «зеленої» енергетики, експортером високоякісних промислових та сільськогосподарських продуктів, гігантом у цифровій галузі з одними з найрозвиненіших ІТ-спеціалістів у світі. Він також висловив переконання, що Україна стане членом Євросоюзу.

Додамо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні також повідомила, що Європейський союз надасть Україні 1 млрд євро допомоги та 400 електрогенераторів для термінового відновлення енергопостачання.

Заява Росії про «десатанізацію» України

Помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». За словами Павлова, Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

Російський чиновник переконаний, що так звана «десатанізація» має стати однією з цілей війни, яку Росія веде проти України.

«Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її «повної дешайтанізації».