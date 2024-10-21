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Сеул викликав російського посла через участь КНДР у війні проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сеул викликав російського посла через участь КНДР у війні проти України
Розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило минулого тижня, що Північна Корея відправила 1500 солдатів на Далекий Схід Росії
фото з відкритих джерел

Перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Кюн висловив позицію уряду під час зустрічі з послом Росії Георгієм Зінов'євим

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало в понеділок російського посла у Сеулі, щоб висловити жаль з приводу відправки Північною Кореєю своїх солдатів для ведення війни Росії проти України. Про це повідомляє Yonhap.

За словами офіційних осіб, перший заступник міністра закордонних справ Кім Хонг Кюн висловив позицію уряду під час зустрічі з послом Росії Георгієм Зінов'євим.

Сам Зінов'єв, коли виходив з будівлі МЗС, сказав Yonhap, що зустрічався з Кім Хонг Кюном, але відмовився відповідати на подальші запитання.  

Нагадаємо, Південна Корея вважає, що Північна Корея становить серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти, на яку Сеул відповість усіма доступними засобами. 

Як зазначає Yonhap, розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея бере участь у війні в Україні і вирішила відправити туди 12 тис. військовослужбовців, включаючи підрозділ спеціального призначення.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол провів незаплановану нараду з питань безпеки з ключовими посадовими особами розвідки, армії та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Теги: Україна росія війна Південна Корея Північна Корея

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