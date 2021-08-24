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    Рада збирається на два позачергових засідання: що розглянуть нардепи

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    На засіданні парламенту виступить президент Володимир Зеленський - Рада збирається на два позачергових засідання: що розглянуть нардепи
    На засіданні парламенту виступить президент Володимир Зеленський
    Фото: president.gov.ua

    Верховна Рада сьогодні проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності та позачергову сесію

    Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, Верховна Рада проведе два позачергових засідання. Про це йдеться на сайті парламенту.

    Одне засідання буде присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України. Воно розпочнеться у стінах Верховної Ради о 13:00.

    Як раніше повідомляв голова парламенту Дмитро Разумков, на засіданні виступить президент Володимир Зеленський.

    О 14:20 проведуть позачергову сесію, на порядку денному якої одне питання – законопроєкт про великий Державний Герб України.

    Зазначимо, Зеленський не запросив на урочистості жодного нардепа, хто голосував за відновлення Незалежності України.

    Наприкінці липня повідомлялося, що «слуги» хочуть у День Незалежності проголосувати за скандальний Великий герб.

    Раніше Комітет рекомендував Раді ухвалити скандальний законопроєкт про Великий герб.

    Зазначимо, нардеп Володимир В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.

    Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця зі 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.

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    Теги: Верховна Рада депутат політика День Незалежності Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков герб
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    Рада збирається на два позачергових засідання: що розглянуть нардепи