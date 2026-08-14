У російському Сочі вже чотири доби триває дефіцит бензину

У Сочі на АЗС вибудовуються багатогодинні черги та процвітає спекуляція

У російському курортному місті Сочі вже четверту добу поспіль спостерігається гостра нестача пального, через що на автозаправних станціях виникають багатогодинні черги. Про це пише «Главком» із посиланням на Astra.

На окремих АЗС водії змушені чекати на заправку 15 годин і більше. У зв'язку з кризою міський голова Сочі Андрій Прошунін направив на заправки волонтерів для співпраці з поліцією та фіксації порушень, а правоохоронці посилили контроль на об'єктах.

На деяких заправках, зокрема на АЗС «Газпромнефть» на Курортному проспекті, скасували постоплату через термінали та ввели обмеження на літраж для одного автомобіля. Крім того, на рівні регіонального штабу Краснодарського краю заборонили продаж пального у канистры та будь-яку іншу тару.

Попри заборони, у місті активізувалися перекупники. Вони використовують схеми з подвійними бензобаками у машинах та мопедах, заправляються поза чергою та зливають пальне для перепродажу. Ціни у спекулянтів сягають від 5 тис. рублів за 20-30 літрів бензину. Через відсутність пального численні туристи не можуть виїхати з Сочі та окупованої Абхазії й змушені пересідати на залізничний транспорт, що спричинило тисняву на електрички.

Офіційною причиною дефіциту мерія міста називає обмеження на добову відвантаження пального, запроваджені постачальниками, уникаючи згадок про систематичні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Загалом черги та обмеження на продаж бензину зафіксовано щонайменше у 12 регіонах РФ, включаючи Краснодарський і Приморський краї, Воронезьку, Ростовську та інші області. У Липецькій та Оренбурзькій областях через брак пального навіть повернули систему продажу «парний-непарний» за останніми цифрами автономерів.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня, Сили оборони України уразили НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області. Генштаб повідомляв про пожежу на підприємстві. Потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік, він виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут і бітум.