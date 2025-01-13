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Загарбники просунулись ще біля кількох населених пунктів на Донеччині – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Загарбники просунулись ще біля кількох населених пунктів на Донеччині – DeepState
Триває 1053-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

РФ має успіхи на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся в Часовому Яру та Торецьку на Донеччині.

Також росіяни мають просування у Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Нагадаємо, триває 1055-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 124 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 КАБ, два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Теги: ЗСУ окупанти війна фронт росія Донеччина

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