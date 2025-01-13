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В окупованому Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В окупованому Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху
У 1975 році Арсен Альчиков разом із сім'єю повернувся до Криму, де переніс багато репресій та переслідувань

«Арсен Альчиков після окупації у лютому 2014 року Росією Криму залишався вірним своєму народові та своїй батьківщині», – Рефат Чубаров

В окупованому Криму на 84 році життя помер ветеран кримськотатарського національного руху, політв'язень часів СРСР, делегат Курултаю кримськотатарського народу кількох скликань Арсен Альчиков. Це сталося 12 січня, повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Арсен Альчиков народився у 1941 році в селі Шума Алуштинського району Кримської АРСР. У трирічному віці разом із сім'єю, як і весь кримськотатарський народ, був депортований із півострова.

Альчиков був одним з авторитетних наставників кримськотатарської молоді
Альчиков був одним з авторитетних наставників кримськотатарської молоді
фото: RFE/RL

Арсен Альчиков, який виріс у вигнанні, отримавши професію техніка-конструктора, ще в молодому віці влився до лав учасників кримськотатарського національного руху. Разом зі своєю дружиною Тамарою Контуганською, уродженкою Кезлєва/Євпаторії, також активною учасницею кримськотатарського національного руху, були засуджені під час «процесу дванадцяти», що відбувся в Ташкенті у листопаді – грудні 1967 року.

28 листопада 1967 року в Ташкенті почався гучний судовий процес. Судили дванадцять активістів кримськотатарського національного руху. Справа слухалася Ташкентським міським судом.

«1975 року, коли спроби повернутися на свою батьківщину для кримських татар нещадно каралися владою, Арсен Альчиков разом із сім'єю повернувся до Криму, де переніс багато репресій та переслідувань. Арсен Альчиков і після окупації у лютому 2014 року Росією Криму залишався вірним своєму народові та своїй батьківщині», – написав Рефат Чубаров.

Альчиков перебував серед найактивніших учасників національного руху у Криму
Альчиков перебував серед найактивніших учасників національного руху у Криму
фото: Рефат Чубаров

Голова Меджлісу зауважує, що у всі роки боротьби кримськотатарського народу за повернення на свою батьківщину та відновлення кримськотатарської автономії Арсен Альчиков перебував серед найактивніших учасників національного руху. У роки масового повернення кримськотатарського народу на свою батьківщину, що збіглися з розпадом СРСР та становленням незалежної Української держави, він став одним з авторитетних наставників кримськотатарської молоді, яка тисячами влилися до лав національного руху.

Дженазе намаз (чин похорону) та прощання з Арсеном Альчиковим відбудеться 13 січня 2025 року о 12.00 за адресою: село Красновка (біля Мазанки) Сімферопольського району.

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Теги: Крим окупація ветеран смерть Меджліс Рефат Чубаров Україна

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