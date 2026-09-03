Путін прокоментував можливість нових переговорів з Україною

Диктатор наголосив, що для врегулювання війни необхідні передусім прямі домовленості між Росією та Україною

Російський диктатор заявив, що шанс на конструктивний діалог усе ще зберігається

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що можливість для нових переговорів щодо завершення війни в Україні залишається. За його словами, Москва і Київ мають передусім самостійно домовитися між собою, тоді як інші країни можуть сприяти цьому процесу. Про це Путін сказав 3 вересня під час пленарного засідання Східного економічного форуму, повідомляє «Главком».

«Шанс на конструктивні мирні переговори є», – заявив Путін. Він наголосив, що для врегулювання війни необхідні передусім прямі домовленості між Росією та Україною. За його словами, інші держави можуть долучатися до процесу як посередники або надавати сприяння, однак ключові рішення мають ухвалювати Москва і Київ.

«Домовитися між собою повинні насамперед Росія та Україна», – підкреслив російський диктатор. Заява Путіна пролунала на тлі фактичної паузи у переговорному процесі. Напередодні він говорив, що переговори щодо України нібито «фактично заморожені», однак водночас заявляв про готовність Росії до переговорного процесу з тими, хто хоче брати в ньому участь.

При цьому позиція Кремля щодо умов завершення війни не змінилася. Путін продовжує заявляти про військові успіхи російської армії та відмовляється від ідеї простого припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Російський лідер також раніше заявляв, що Москва хоче не «замороження конфлікту» , а його повного припинення та встановлення «тривалого миру».

Україна раніше неодноразово заявляла про готовність до переговорів за умови, що вони не перетворюватимуться на спосіб нав'язати Києву російські вимоги. Українська сторона також наполягає на реальному припиненні бойових дій та надійних гарантіях безпеки.

До слова, Володимир Путін заявив, що російським військам нібито залишилося 12 км до окружної дороги Сум, а також оголосив про захоплення Святогірська на Донеччині. Дані карти DeepState не підтверджують цих тверджень.

Зокрема, Путін назвав дрони головним викликом війни. Про це він сказав під час пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку.