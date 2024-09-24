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Штат Пенсильванія допоможе відбудувати Запорізьку область: деталі угоди

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Штат Пенсильванія допоможе відбудувати Запорізьку область: деталі угоди
Пенсільванія співпрацюватиме із Запоріжжям для відбудови
фото з відкритих джерел

Один із американських штатів допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру у Запорізькій області

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров і губернатор штату Пенсильванія Джош Шапіро домовились про активну співпрацю та про те, що з бюджету американського штату виділять значні засоби та фінанси для відбудови Запорізької області. Про це повідомляє Мінвідновлення.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Сполучені Штати Америки зустрівся із губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро та іншими посадовцями і домовився про співпрацю на регіональному рівні.

Глава держави висловив вдячність керівникам американських штатів за готовність розвивати регіональну співпрацю з Україною. І додав, що реалізація спільних економічних проєктів допоможе відновленню зруйнованої інфраструктури та створенню робочих місць.

«Дякую керівникам американських штатів за готовність розвивати регіональну співпрацю з Україною. Реалізація спільних економічних проєктів допоможе відновленню зруйнованої інфраструктури та створенню робочих місць», – зазначив Глава держави.

За результатами домовленостей з’явилась можливість відбудувати енергетичну інфраструктуру Запоріжжя за рахунок штату Пенсильванія.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що наразі область посилено готується до зими в умовах зруйнованої інфраструктури, тому підтримка у відновленні дозволить провести роботи вчасно.

Глава держави розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією. 

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

До слова, Зеленський виступив на саміті в США та заявив, що Путін вкрав багато, але не вкраде майбутнє світу. 

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Теги: Запоріжжя Володимир Зеленський фінанси Іван Федоров США

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