Скандал із «вагнерівцями», негода в Україні та світі, «Дельта»-біда. Головне за 25 червня
«Главком» підготував десять головних новин за 25 червня
Журналіст Юрій Бутусов розповів важливі деталі про зрив операції з «вагнерівцями».
Білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.
Після обіду 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Негода повалила дерева, в результаті чого містяни спостерігають проблеми з електропостачанням.
«Главком» підготував десять головних новин за 25 червня.
Затриманих у Мінську Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт
Білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.
За словами Дудича, для нього і матері Софії Анни Дудич це стало несподіванкою: «Ми перебуваємо в шоці».
Зараз Софія Сапега живе одна в орендованій квартирі в Мінську. Батько Романа Протасевича повідомив, що його син також перебуває під домашнім арештом.
«Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Вони все одно під повним контролем влади, звинувачення з них ніхто не зняв», – сказав Дмитро Протасевич, додавши, що сина не бачив.
Зізнався у державній зраді? Інтерв'ю Зеленського спровокувало скандал
«Вагнерівський» скандал, який стрімко йшов на спад, неочікувано реанімував… сам Володимир Зеленський. І зробив це своєю заявою, що знав про перебування у Мінську бійців наближеної до клану президента країни-агресора Путіна ПВК «Вагнер», щодо яких проводилася секретна операція спецслужб України і НАТО.
Більше того, Зеленський впевнений, що в разі завершення операції, в тому вигляді як це передбачалося, стався б непоправний міжнародний скандал, на зразок нещодавньої ситуації зі змушеною посадкою борта Ryanair у Мінську.
Як відомо, згідно плану спецоперації, вагнерівців мали виманити з Росії через Білорусь для притягнення до відповідальності в Україні. Натомість їх передали назад Росії – після того, як Зеленський (за його власним зізнанням) подзвонив білоруському диктатору Олександру Лукашенку та розповів про найманців.
Журналіст Юрій Бутусов першим повідомив про зрив Офісом президента операції із затриманням вагнерівців, а нині проходить свідком у цій справі. В інтерв'ю «Главкому» він розповів важливі деталі.
Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря
Після обіду 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Очевидці розповіли про повалені дерева і пошкоджені дахи у різних районах Львова.
Негода повалила дерева, в результаті чого містяни спостерігають проблеми з електропостачанням.
Гроза спричинила проблеми з електропостачанням у місті. Як повідомив Львівелектротранс на сторінці у Facebook, наразі у місті не працює громадський електротранспорт.
Коронавірус «Дельта»: Кабмін затвердив обмеження на в'їзд в Україну через новий штам
Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню штаму «Дельта» коронавірусу. Зокрема, вони стосуватимуться в'їзду в Україну з країн, де зараз спостерігається спалах цього штаму. Нові норми почнуть діяти з 2 липня.
Зокрема, іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які в'їжджають до України з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх двох тижнів, треба буде здати експрес-тест на визначення антигена коронавірусу безпосередньо у пунктах пропуску на кордоні. Якщо результат буде негативним – можна в'їжджати.
Разумков відреагував на інтерв'ю Подоляка «Главкому»: У відставку не збираюсь, чутки не розпускаю
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що не планує йти у відставку, попри критику з Офісу президента.
Так, на пресконференції у п'ятницю Разумков відповів на запитання, чому радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув в інтерв’ю «Главкому», що спікер Ради розпускає чутки про свою відставку.
На це Разумков сказав, що не читав таких заяв з Банкової.
«Я Подоляка не читаю. А щодо відставки, то я не збираюсь у відставку і тому немає сенсу мені розпускати ніякі чутки», – заявив Разумков.
Уряд та Світовий банк уклали угоду на $350 млн: на що спрямують гроші
Уряд України разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.
«Уряд та Світовий банк уклали угоду на суму 350 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій», – повідомив очільник уряду.
Він додав, що завдяки цій угоді уряд зможе реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.
Торнадо пошматувало Чехію
У Південноморавському регіоні Чехії пронісся торнадо, внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, є загиблі.
За даними метеорологів, торнадо мало категорію F4. Це може означати, що смерч був найпотужнішим у країні за всю сучасну історію.
Викрадення судді Чауса: наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування
Наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування справи Чауса. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат молдавського парламенту Василе Нестасе.
«Я вважаю, що і наступний парламент повинен займатися цією справою (розслідування обставин викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса). Тому що це справа державної ваги, це справа, яка стосується безпеки громадян і безпеки держави. Те, що сталося, це загроза національній безпеці Республіки Молдова», – сказав Нестасе.
Він додав, що звіт ТСК вже зареєстрований у секретаріату парламенту і серед рекомендацій – продовження терміну роботи тимчасової комісії у наступному складі парламенту.
Як Київ святкуватиме День Конституції. Оголошено план заходів
28 червня Київ урочисто святкуватиме 25-ту річницю Конституції України. Затверджено відповідний план заходів із підготовки та відзначення свята, що передбачає низку тематичних культурно-мистецьких, спортивних та інформаційних подій.
Прихильників кіномистецтва запрошують до парку імені Тараса Шевченка, де з 25 червня до 25 серпня проходитиме «Кіновернісаж просто неба 2021».
Рятувальники попередили про погіршення погодних умов
В Україні на вихідні оголошено штормове попередження у північних, центральних та південних областях.
У суботу будуть дощі у західних, північних та південних областях.
У неділю у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи. Також вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Зазначимо, на вихідних (26-28 червня) майже по всій території очікуються дощі, подекуди - з грозами. З понеділка на українців чекає зниження температури повітря.
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