Скандал із «вагнерівцями», негода в Україні та світі, «Дельта»-біда. Головне за 25 червня

«Главком» підготував десять головних новин за 25 червня

Журналіст Юрій Бутусов розповів важливі деталі про зрив операції з «вагнерівцями».

Білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.

Після обіду 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Негода повалила дерева, в результаті чого містяни спостерігають проблеми з електропостачанням.

«Главком» підготував десять головних новин за 25 червня.

Затриманих у Мінську Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт

Білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.

За словами Дудича, для нього і матері Софії Анни Дудич це стало несподіванкою: «Ми перебуваємо в шоці».

Зараз Софія Сапега живе одна в орендованій квартирі в Мінську. Батько Романа Протасевича повідомив, що його син також перебуває під домашнім арештом.

«Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Вони все одно під повним контролем влади, звинувачення з них ніхто не зняв», – сказав Дмитро Протасевич, додавши, що сина не бачив.

Зізнався у державній зраді? Інтерв'ю Зеленського спровокувало скандал

«Вагнерівський» скандал, який стрімко йшов на спад, неочікувано реанімував… сам Володимир Зеленський. І зробив це своєю заявою, що знав про перебування у Мінську бійців наближеної до клану президента країни-агресора Путіна ПВК «Вагнер», щодо яких проводилася секретна операція спецслужб України і НАТО.

Більше того, Зеленський впевнений, що в разі завершення операції, в тому вигляді як це передбачалося, стався б непоправний міжнародний скандал, на зразок нещодавньої ситуації зі змушеною посадкою борта Ryanair у Мінську.

Як відомо, згідно плану спецоперації, вагнерівців мали виманити з Росії через Білорусь для притягнення до відповідальності в Україні. Натомість їх передали назад Росії – після того, як Зеленський (за його власним зізнанням) подзвонив білоруському диктатору Олександру Лукашенку та розповів про найманців.

Журналіст Юрій Бутусов першим повідомив про зрив Офісом президента операції із затриманням вагнерівців, а нині проходить свідком у цій справі. В інтерв'ю «Главкому» він розповів важливі деталі.

Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря

Після обіду 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Очевидці розповіли про повалені дерева і пошкоджені дахи у різних районах Львова.

Негода повалила дерева, в результаті чого містяни спостерігають проблеми з електропостачанням.

Гроза спричинила проблеми з електропостачанням у місті. Як повідомив Львівелектротранс на сторінці у Facebook, наразі у місті не працює громадський електротранспорт.

Коронавірус «Дельта»: Кабмін затвердив обмеження на в'їзд в Україну через новий штам

Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню штаму «Дельта» коронавірусу. Зокрема, вони стосуватимуться в'їзду в Україну з країн, де зараз спостерігається спалах цього штаму. Нові норми почнуть діяти з 2 липня.

Зокрема, іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які в'їжджають до України з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх двох тижнів, треба буде здати експрес-тест на визначення антигена коронавірусу безпосередньо у пунктах пропуску на кордоні. Якщо результат буде негативним – можна в'їжджати.

Разумков відреагував на інтерв'ю Подоляка «Главкому»: У відставку не збираюсь, чутки не розпускаю

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що не планує йти у відставку, попри критику з Офісу президента.

Так, на пресконференції у п'ятницю Разумков відповів на запитання, чому радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув в інтерв’ю «Главкому», що спікер Ради розпускає чутки про свою відставку.

На це Разумков сказав, що не читав таких заяв з Банкової.

«Я Подоляка не читаю. А щодо відставки, то я не збираюсь у відставку і тому немає сенсу мені розпускати ніякі чутки», – заявив Разумков.

Уряд та Світовий банк уклали угоду на $350 млн: на що спрямують гроші

Уряд України разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.

«Уряд та Світовий банк уклали угоду на суму 350 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій», – повідомив очільник уряду.

Він додав, що завдяки цій угоді уряд зможе реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.

Торнадо пошматувало Чехію

У Південноморавському регіоні Чехії пронісся торнадо, внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, є загиблі.

За даними метеорологів, торнадо мало категорію F4. Це може означати, що смерч був найпотужнішим у країні за всю сучасну історію.

Викрадення судді Чауса: наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування

Наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування справи Чауса. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат молдавського парламенту Василе Нестасе.

«Я вважаю, що і наступний парламент повинен займатися цією справою (розслідування обставин викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса). Тому що це справа державної ваги, це справа, яка стосується безпеки громадян і безпеки держави. Те, що сталося, це загроза національній безпеці Республіки Молдова», – сказав Нестасе.

Він додав, що звіт ТСК вже зареєстрований у секретаріату парламенту і серед рекомендацій – продовження терміну роботи тимчасової комісії у наступному складі парламенту.

Як Київ святкуватиме День Конституції. Оголошено план заходів

28 червня Київ урочисто святкуватиме 25-ту річницю Конституції України. Затверджено відповідний план заходів із підготовки та відзначення свята, що передбачає низку тематичних культурно-мистецьких, спортивних та інформаційних подій.

Прихильників кіномистецтва запрошують до парку імені Тараса Шевченка, де з 25 червня до 25 серпня проходитиме «Кіновернісаж просто неба 2021».

Рятувальники попередили про погіршення погодних умов

В Україні на вихідні оголошено штормове попередження у північних, центральних та південних областях.

У суботу будуть дощі у західних, північних та південних областях.

У неділю у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи. Також вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, на вихідних (26-28 червня) майже по всій території очікуються дощі, подекуди - з грозами. З понеділка на українців чекає зниження температури повітря.

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