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Шеф Пентагона знову опинився у лікарні: нові подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шеф Пентагона знову опинився у лікарні: нові подробиці
Очільник Пентагона вкотре потрапив до лікарні за останній час
фото із відкритих джерел

Шеф Пентагона Ллойд, який потрапив до лікарні, передав повноваження своєму заступнику

Міністр оборони США Ллойд Остін на час госпіталізації передав повноваження своєму заступнику Кетлін Хікс. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прессекретаря Пентагону Патріка Райдера. За його словами, обов'язки з управління відомством відразу взяла на себе Хікс.

Остіна було повторно госпіталізовано 12 лютого. Райдер уточнив, що його доправили до лікарні з підозрою на проблеми із сечовим міхуром, проте міністр зберігає всі свої функції. Про інцидент було одразу повідомлено Хікс, і вона висловила готовність будь-якої миті приступити до виконання своїх обов'язків глави міністерства.

Наприкінці минулого року Ллойд Остін переніс операцію, пов'язану з лікуванням раку простати. Вже в січні міністр був змушений повернутися до лікарняної палати через ускладнення. Йому діагностували запалення сечовивідних шляхів та скупчення рідини в черевній порожнині.

На тлі цього спалахнув скандал: Пентагон, як зазначалося в пресі, три дні не повідомляв адміністрацію Білого дому про першу госпіталізацію міністра оборони, і новина про хворобу Остіна «стала шоком» для вищих посадових осіб. Сам міністр оборони США визнав помилку, але додав, що не збирається через цей скандал іти у відставку. Президент США  Джо Байден  у свою чергу запевнив, що все ще довіряє Остіну, незважаючи на те, що сталося.

9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Читайте також: Міністр оборони США пояснить Конгресу, чому вирішив приховати свою госпіталізацію
Теги: міністр скандал президент Пентагон райдер

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