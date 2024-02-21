Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

Пентагон не зможе передавати необхідні пакети допомоги Україні, якщо не отримає фінансування від Палати представників

Міністерство оборони США вважає вихід українських сил з Авдіївки стратегічним. На такий крок довелося піти задля збереження власної артилерії та снарядів, яких критично бракує. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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За її словами, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді українським військовим доведеться обирати, які міста вони можуть утримувати із зброєю партнерів.

«Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня», – сказала речниця Сінгх.

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Вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.

«Я перенаправлю це питання українцям, але я невпевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Але вони щодня ведуть боротьбу, щоб втримати кожен дюйм території», – додала заступниця речника Пентагону.

Разом із тим Пентагон запевняє, що здатне забезпечити відправку нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни одразу після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дефіцит озброєння в українських військових призвів до того, що ЗСУ довелось відступити з міста Авдіївка і воно було захоплене росіянами.

Раніше президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдївки відбулася зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги.