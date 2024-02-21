Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки
Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон потребує фінансування негайно
фото: Pentagon

Пентагон не зможе передавати необхідні пакети допомоги Україні, якщо не отримає фінансування від Палати представників

Міністерство оборони США вважає вихід українських сил з Авдіївки стратегічним. На такий крок довелося піти задля збереження власної артилерії та снарядів, яких критично бракує. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

За її словами, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді українським військовим доведеться обирати, які міста вони можуть утримувати із зброєю партнерів.

«Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня», – сказала речниця Сінгх.

Вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.

«Я перенаправлю це питання українцям, але я невпевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Але вони щодня ведуть боротьбу, щоб втримати кожен дюйм території», – додала заступниця речника Пентагону.

Разом із тим Пентагон запевняє, що здатне забезпечити відправку нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни одразу після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дефіцит озброєння в українських військових призвів до того, що ЗСУ довелось відступити з міста Авдіївка і воно було захоплене росіянами.

Раніше президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдївки відбулася зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги.

Читайте також: Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України
Теги: фінансування Пентагон законопроєкт США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Залізний купол», що належить армії США
Чи зможе США захиститись від ворожих ракет?
27 сiчня, 20:07
«Є ідея позиціонувати Україну таким чином, щоб вона утримувала свої позиції на полі бою на даний момент»
У США з'явилось нове бачення стосовно нашої війни?
30 сiчня, 14:01
The Wall Street Journal заявив, що категорично заперечує рішення ФСБ та вимагає негайного звільнення Евана Гершковича
Московський суд залишив під вартою журналіста The Wall Street Journal Гершковича (відео)
26 сiчня, 14:19
Байден заявив, що Україна безперечно стане членом НАТО
Байден підтримує членство України в НАТО – Держдеп
1 лютого, 09:48
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін
США вітатимуть контакти Туреччини й Росії за однієї умови
6 лютого, 02:50
До злочинної організації входили п'ять громадян РФ та п'ять громадян України
Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже 3 млрд грн
9 лютого, 12:25
Віцепрезидентка США заявила про готовність служити США після побоювань через вік Байдена
У Байдена з'явилась нова політична конкурентка – Wall Street Journal
13 лютого, 08:57
Французькі джерела зазначили, що наглядовий орган VIGINUM ідентифікував близько 193 вебсайтів, які мали на меті широке поширення інформації з російських ЗМІ
Німеччина та Франція попередили про сплеск російської пропаганди перед виборами в ЄС
13 лютого, 13:55
Рішення про ухвалення допомоги для України за Палатою представників
Зеленський ввів нову посаду, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за день
13 лютого, 22:09

Політика

Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки
Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки
Дуда назвав винних у блокаді українського кордону
Дуда назвав винних у блокаді українського кордону
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
Генсек НАТО прокоментував терміни надання Україні F-16
Генсек НАТО прокоментував терміни надання Україні F-16
Новий прем’єр Грузії зробив заяву про війну в Україні
Новий прем’єр Грузії зробив заяву про війну в Україні
Поліція Польщі відкрила справу через скандальний плакат із закликом до Путіна
Поліція Польщі відкрила справу через скандальний плакат із закликом до Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
125K
Чому Путін перемагає?
57K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
54K
Мати Навального записала звернення до Путіна
33K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
30K
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком

Новини

Міжнародний день рідної мови. Які свята відзначаємо 21 лютого
Сьогодні, 00:20
«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви
Вчора, 22:58
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Вчора, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вчора, 16:08
Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів
Вчора, 15:08
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua