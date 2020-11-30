«Квартал 95» знає дату завершення карантину? Анонсовано концерт
Перший концерт студії «Квартал 95» у 2021 році відбудеться наприкінці січня
«Вечірній квартал» у січні збирається провести «перший після карантину» концерт
На сайті Concert.ua з’явився анонс концерту «Вечірнього кварталу» 24 січня 2021 року в Києві. За словами організаторів, захід відбудеться вже після карантину.
«Перший концерт «Вечірнього кварталу» в Культурному центрі Freedom Hall після карантину», – йдеться в анонсі Concert.ua.
При цьому останній концерт студії в Києві заплановано на 22 грудня.
28 грудня «кварталівці» мають виступати в Одеському національному академічному театрі опери та балету.
До слова, МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня.
Нагадаємо, 30 листопада на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.
Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.
Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.
Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.
26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.
25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.
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Як відомо, 29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. Натомість 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.