На зустрічі будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та США

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники України, Росії та Америку зустрінуться завтра, 14 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами Трампа, буде Росія, запрошено Україну, але він не впевнений, хто яку країну представлятиме. Проте, це точно будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та США.

У той же час радник ОП Дмитро Литвин спростовує слова Трампа.

«За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається», – зазначає Литвин.

Раніше ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня, передає CBS News.

Як відомо, керівник Офіса президента України Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський очолить делегацію України на щорічній Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка розпочинається 14 лютого. Венс також має намір взяти участь в цій конференції.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році США дотримувались принципу «Нічого про Україну без України». Однак зараз ситуація змінилася. Тепер у фокусі – світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і США більше не прагнуть забезпечити безпеку України та Європи. Про це пише The Telegraph.

За результатами розмови з Путіним, Трамп повідомив, що вони домовилися «негайно розпочати переговори». Якщо це дійсно сталося, то це може означати перемогу поглядів Путіна.

Російський президент завжди вважав, що тільки країни, які вирішують долю інших, можуть бути справжніми суверенами. Він завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ. Тому він планував обговорювати майбутнє України не з Києвом, а з Вашингтоном. Однак, зазначається, що перемога для Путіна в особистому сенсі не означає перемогу у війні, хоча для нього це важливий момент.