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Партія Шольца перемогла ультраправих на виборах у Бранденбурзі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Партія Шольца перемогла ультраправих на виборах у Бранденбурзі
фото з відкритих джерел

Партія Шольца отримала 30,9% голосів

Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом змогла здобути перемогу на виборах у федеральній землі Бранденбург, випередивши ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини». За попередніми результатами, SPD отримала 30,9% голосів, тоді як AfD набрала 29,2%.  Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей результат є важливою перемогою для Олафа Шольца, що може посилити його позиції на тлі внутрішньопартійних дискусій щодо його кандидатури на наступних федеральних виборах у вересні 2024 року. Водночас аналітики застерігають, що успіх на регіональному рівні не гарантує зростання популярності Шольца на національному рівні, де SPD має лише 15% підтримки.

Прем'єр-міністр Бранденбургу Дітмар Войдке, який очолював кампанію SPD, дистанціювався від політики федерального уряду, критикуючи його рішення. За даними екзитполів, більшість виборців голосували за SPD не з переконання, а для того, щоб не допустити перемоги ультраправих. Виборча явка також значно зросла до 73%.

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Теги: вибори Німеччина Олаф Шольц

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