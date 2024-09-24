Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч

Володимир Зеленський провів ряд зустрічей під час свого візиту до США

Президент України провів плідний робочий день у Сполучених Штатах та зустрівся із багатьма світовими лідерами. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 24 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

З ким із світових лідерів Зеленський вже зустрівся в США та про що вдалось домовитись

Однією із найважливіших зустрічей за минулу ніч стали переговори із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Пізніше Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Під час зустрічі із японським прем’єр-міністром Фуміо Кішідою Зеленський подякував Японії за постійну підтримку. Також глава держави втретє провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Зеленський зустрівся із лідерами країн Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

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ООН виявила нові докази катувань українців російськими загарбниками: деталі

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

У Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах

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Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

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До слова, голова Європейської Ради Шарль Мішель провів зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, на якій обговорив питання щодо можливого постачання іранської зброї до Росії для ведення війни проти України.