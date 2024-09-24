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Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Зеленський з візитом в США
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський провів ряд зустрічей під час свого візиту до США

Президент України провів плідний робочий день у Сполучених Штатах та зустрівся із багатьма світовими лідерами. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 24 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

З ким із світових лідерів Зеленський вже зустрівся в США та про що вдалось домовитись

Однією із найважливіших зустрічей за минулу ніч стали переговори із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Пізніше Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Під час зустрічі із японським прем’єр-міністром Фуміо Кішідою Зеленський подякував Японії за постійну підтримку. Також глава держави втретє провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Зеленський зустрівся із лідерами країн
Зеленський зустрівся із лідерами країн
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч фото 1

На Київщині сили ППО працювали по ворожих БпЛА – КОВА

На Київщині в ніч проти 24 вересня сили протиповітряної оборони працювали проти ворожих ударних безпілотників.

ООН виявила нові докази катувань українців російськими загарбниками: деталі

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

У Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах

У вівторок віддалені японські острови Ідзу, розташовані на південь від Токіо, зазнали невеликого цунамі після землетрусу магнітудою 5,9. 

Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч фото 2

Повторний удар по Запоріжжю: є загиблі, поранені (оновлено)

Росіяни повторно вдарили по Запоріжжю: постраждала критична інфраструктура та цивільна забудова. 

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію.

До слова, голова Європейської Ради Шарль Мішель провів зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, на якій обговорив питання щодо можливого постачання іранської зброї до Росії для ведення війни проти України.

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Теги: Аліна Гросу цунамі землетрус Володимир Зеленський Дональд Трамп

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