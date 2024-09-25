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«Вони перемогли Гітлера»: Трамп побоюється Росії та планує вийти із війни в Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Вони перемогли Гітлера»: Трамп побоюється Росії та планує вийти із війни в Україні
Трамп може вийти із війни РФ та України
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп планує «витягнути» Америку із війни в Україні – CNN

Під час одного із мітингів у своїй передвиборчій кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що США були втягнуті у війну Росії проти України колишнім президентом Джо Байденом. Про це повідомляє СNN.

Політик звинуватив Джо Байдена та Камалу Гарріс в тому, що вони «втягнули» США у цю війну. «Вони не можуть нас витягнути. Я спостерігав за ними. «Ми переможемо. Ми переможемо», – вони повторюють це вже три роки», – заявив Трамп під час мітингу.

Він знову назвав українського президента Володимира Зеленського «найкращим продавцем на Землі», який отримує допомогу для України під час кожного візиту до Сполучених Штатів. Також політик порівняв обсяги допомоги, які надали Україні США та європейські країни.

«Але ми застрягли в цій війні, якщо я буду президентом, я зроблю це, я проведу переговори. Я виберуся звідти. Ми повинні вийти. Байден каже: «Ми не підемо, поки не переможемо». А що буде, якщо вони переможуть? Це те, що вони роблять, вони ведуть війни. Як хтось сказав мені днями, вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Це те, що вони роблять, вони воюють. І це неприємно», – сказав Трамп про Росію.

Як відомо, кандидат у президенти США Дональд Трамп постійно говорить, що може легко завершити конфлікт між Росією та Україною та може посадити за стіл переговорів Зеленського та Путіна ще до того, як офіційно обійме посаду глави держави.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з Росії, якщо переможе на президентських виборах. Про це він повідомив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, зазначивши, що санкції США послаблюють долар і загрожують його статусу світової валюти. 

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скептично поставився до пропозицій кандидата у віце-президенти США від Республіканської партії Джей Ді Венса щодо «мирного плану» Дональда Трампа

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Теги: санкції Дональд Трамп Володимир Зеленський президент переговори конфлікт

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