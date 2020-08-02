ЦВК Білорусі заборонила встановлювати на виборчих дільницях відеокамери



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ЦВК Білорусі заборонила встановлювати на виборчих дільницях відеокамери Фото: Reuters

У ЦВК стверджують, що Виборчий кодекс Білорусі не допускає залучення технічних засобів громадян для організації виборів

Центральна виборча комісія Білорусі не дозволила встановлювати на виборчих дільницях відеокамери.

Про це повідомляє Tut.by.

ЦВК Білорусі відкинула пропозицію представника штабу опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановської про встановлення за рахунок громадян на виборчих дільницях відеокамер, щоб вести цілодобову трансляцію.

У документі зазначається, що всі члени виборчої комісії висловили думку про те, що проект не відповідає вимогам виборчого законодавства, а порядок його практичної реалізації неясний.

У ЦВК стверджують, що Виборчий кодекс Білорусі не допускає залучення технічних засобів громадян для організації виборів.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Лукашенко вже доручив Міністерству закордонних справ викликати послів Росії та України через затримання під Мінськом десятків бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера», частина з яких воювала на Донбасі.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».