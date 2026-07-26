Вибухи в окупованому Криму, удар по Києву та трагедія в Берліні: головне за ніч 26 липня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 липня 2026 року
Ніч проти 26 липня була позначена вибухами на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, Донецьку та Мелітополі, а також черговою балістичною атакою Росії на Київ. Тим часом у Берліні автомобіль в'їхав у натовп учасників ЛГБТК+-маршу, а в ізраїльському Хевроні біля будинку міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра впав безпілотник. «Главком» зібрав головні події ночі проти 26 липня.
У Криму, Донецьку та Мелітополі пролунали вибухи
У ніч проти 26 липня про вибухи повідомляли в окупованих Феодосії, Чорноморському, Донецьку та Мелітополі. За даними моніторингових ресурсів, у Феодосії після серії вибухів зникло електропостачання, а також повідомлялося про ймовірне ураження військових об'єктів російських окупантів.
Росія вдарила балістикою по Києву
У ніч проти 26 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. У Шевченківському районі загорівся дах житлового будинку, у Солом'янському спалахнула адміністративна будівля, а в Деснянському районі пожежа виникла на відкритій території. На місцях працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби, інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнювалася.
У Берліні фургон в'їхав у натовп на ЛГБТК+-марші
У центрі Берліна під час заходів Christopher Street Day мікроавтобус виїхав на пішохідну доріжку в парку Тіргартен і в'їхав у натовп людей. Унаслідок наїзду загинула одна людина, ще щонайменше 17 дістали поранення, кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані. Водій залишив автомобіль і втік, а поліція повідомила, що встановила особу підозрюваного, якого пов'язують з ісламістським середовищем, та проводить його розшук.
Біля будинку міністра нацбезпеки Ізраїлю впав безпілотник
У Хевроні неподалік будинку міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра розбився невідомий безпілотник. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Ізраїльські силовики встановлюють походження дрона та обставини інциденту.
Інші важливі новини:
- Кеті Перрі звинуватила Білий дім у використанні її музики для війни
- Росія масово жене штурмовиків на фронт: Мадяр пояснив причину таких атак
Коментарі — 0