Вибухи в окупованому Криму, удар по Києву та трагедія в Берліні: головне за ніч 26 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 липня 2026 року

Ніч проти 26 липня була позначена вибухами на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, Донецьку та Мелітополі, а також черговою балістичною атакою Росії на Київ. Тим часом у Берліні автомобіль в'їхав у натовп учасників ЛГБТК+-маршу, а в ізраїльському Хевроні біля будинку міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра впав безпілотник. «Главком» зібрав головні події ночі проти 26 липня.

У Криму, Донецьку та Мелітополі пролунали вибухи

У ніч проти 26 липня про вибухи повідомляли в окупованих Феодосії, Чорноморському, Донецьку та Мелітополі. За даними моніторингових ресурсів, у Феодосії після серії вибухів зникло електропостачання, а також повідомлялося про ймовірне ураження військових об'єктів російських окупантів.

Вибухи пролунали в окупованому Криму, Мелітополі та Донецьку колаж: glavcom.ua

Росія вдарила балістикою по Києву

У ніч проти 26 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. У Шевченківському районі загорівся дах житлового будинку, у Солом'янському спалахнула адміністративна будівля, а в Деснянському районі пожежа виникла на відкритій території. На місцях працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби, інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнювалася.

Росія атакувала Київ балістичними ракетами фото: ДСНС

У Берліні фургон в'їхав у натовп на ЛГБТК+-марші

У центрі Берліна під час заходів Christopher Street Day мікроавтобус виїхав на пішохідну доріжку в парку Тіргартен і в'їхав у натовп людей. Унаслідок наїзду загинула одна людина, ще щонайменше 17 дістали поранення, кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані. Водій залишив автомобіль і втік, а поліція повідомила, що встановила особу підозрюваного, якого пов'язують з ісламістським середовищем, та проводить його розшук.

На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп людей фото: Christian Mang/Reuters

Біля будинку міністра нацбезпеки Ізраїлю впав безпілотник

У Хевроні неподалік будинку міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра розбився невідомий безпілотник. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Ізраїльські силовики встановлюють походження дрона та обставини інциденту.

Біля дому міністра нацбезпеки Ізраїлю Бен-Гвіра розбився дрон фото: Gil Cohen-Magen/AFP

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