Головна Новини
search button user button menu button

У Курську знову лунають вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Курську знову лунають вибухи
У Курську знову гучно
фото з відкритих джерел

У ніч на 12 серпня в небі над Курськом  знову пролунало кілька вибухів

Сьогодні вночі Курськ знову став ареною повітряної тривоги. Місцеві жителі повідомляють про 3-4 вибухи, пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони. Влада закликала людей сховатися в безпечних місцях та оголосила ракетну небезпеку.  Про це розповів в.о губернатора Курської області Олексій Смирнов. 

«Курська область: загроза атаки БПЛА. Будьте пильні! Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки», - зазначив Смирнов.

О 00:40 Смирнов повідомив, що ППО збило три українські ракети.

Також місцеві у соціальних мережах повідомляють про потужні вибухи. Це вже друга ніч поспіль, коли в Курську лунають вибухи. Минулої ночі, за заявами російської влади, уламок збитої ракети впав на житловий будинок, спричинивши пожежу.

Нагадаємо, що російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ прорвали кордон у Курській області 6 серпня.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

До слова, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Читайте також:

Теги: відео столиця влада кордон місто будинок прапор історія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петер Пальчик раніше з'являвся на пропалестинському мітингу, який відбувався у Японії, у кімоно з прапором Ізраїлю
Призер Олімпіади з Ізраїлю міг втрати нагороду через підтримку армії
5 серпня, 22:14
Місто Суджа в Курській області майже повністю зруйноване
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського Тема тижня
9 серпня, 19:56
Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен»
Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю
25 липня, 18:44
Подробиці наразі невідомі
В окупованому Мелітополі лунали вибухи
24 липня, 01:06
Мешканці звертаються до влади та просять відповісти, коли буде відновлено будинок
У Києві мешканці зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня залишаються просто неба
25 липня, 13:20
У Ростовській області дрони влучили у комбінат, де зберігається паливо для армії РФ
У Ростовській області дрони влучили у комбінат, де зберігається паливо для армії РФ
3 серпня, 06:18
На гравців очікують 7 днів в компанії головних героїнь – Зої та Ази
В мережі анонсували гру про останні дні Української народної республіки
8 серпня, 19:28
Після удару дронів СБУ на аеродромі «Липецьк-2» детонують склади з боєприпасами
Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому РФ у Липецькій області
9 серпня, 10:59
Повітряне судно Дональда Трампа було змушене здійснити аварійну посадку через технічні проблеми, які виникли під час польоту
Літак Дональда Трампа здійснив аварійну посадку
10 серпня, 05:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
30K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
29K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
19K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
12K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua