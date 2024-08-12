У Курську знову лунають вибухи

У ніч на 12 серпня в небі над Курськом знову пролунало кілька вибухів

Сьогодні вночі Курськ знову став ареною повітряної тривоги. Місцеві жителі повідомляють про 3-4 вибухи, пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони. Влада закликала людей сховатися в безпечних місцях та оголосила ракетну небезпеку. Про це розповів в.о губернатора Курської області Олексій Смирнов.

«Курська область: загроза атаки БПЛА. Будьте пильні! Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки», - зазначив Смирнов.

О 00:40 Смирнов повідомив, що ППО збило три українські ракети.

Також місцеві у соціальних мережах повідомляють про потужні вибухи. Це вже друга ніч поспіль, коли в Курську лунають вибухи. Минулої ночі, за заявами російської влади, уламок збитої ракети впав на житловий будинок, спричинивши пожежу.

Нагадаємо, що російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ прорвали кордон у Курській області 6 серпня.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

До слова, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.