Головна Країна Культура
search button user button menu button

Археологи віднайшли старовинне підземелля у Галицькому замку (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Археологи віднайшли старовинне підземелля у Галицькому замку (фото, відео)
У підземелля сподіваються зайти у серпні: нині спостерігають за допомогою відеокамер
фото: скрін із відео

Цокольний поверх в'їзної вежі був під завалами 300 років

На Прикарпатті виявили підземелля в'їзної вежі Галицького замку, у якому ніхто не був понад 300 років. Підземелля сягає пʼяти метрів, а нижче може бути ще один рівень. Поки що за цією частиною вежі спостерігають за допомогою відеокамери, яку опустили у вентиляційний канал, та шукають вхід до цокольного приміщення. Про розкопки розповів генеральний директор національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник.

«В археологічному сезоні 2022 року була розчищена в’їзна вежа Галицького замку. Цього тижня ми відновили археологічні роботи й отримали сюрприз – побачили сухі підвали в’їзної вежі Галицького замку», – розповів директор заповідника. 

Розкопки губернаторської вежі Галицького замку
Розкопки губернаторської вежі Галицького замку
фото: Суспільне

Усього в замку було пʼять веж, а ціла споруда була розміром, як два футбольні поля. Восени 2022 року археологи натрапили на вентиляційний канал. 

Ймовірний вхід – щоб вийти, треба було сходами спускатися в цьому місці або, де залитий майданчик в радянські часи
Ймовірний вхід – щоб вийти, треба було сходами спускатися в цьому місці або, де залитий майданчик в радянські часи
фото: Суспільне

«Замок почали будувати в XIV столітті, але знайдена вежа – з XVI століття. Тоді зруйнувався Успенський собор, і матеріал, найімовірніше, брали з нього. У 1676 році, коли на ці землі напали турки, Галицький замок був підірваний. Стіна впала на вхід. Відтак ми вважаємо, що відтоді у підземелля замку ніхто не заходив», – зауважив очільник заповідника.

«Враховуючи, що попереду була зима, щоб не було нюансів з небажаними гостями, вирішили цю інформацію не розголошувати», – пояснив Володимир Олійник.

Гендиректор заповідника Володимир Олійник
Гендиректор заповідника Володимир Олійник
фото: Суспільне

Цьогоріч роботи розпочали з того, що спустили у вентиляційний канал камеру і натрапили на цілий збережений поверх. 

«Згідно з розповідями істориків та архітекторів, вежа, крім цього «мінус першого поверху», який ми знайшли, має ще підвали. Тобто на нас очікує ще чимало роботи. Камеру спускали для того, аби подивитись, де входи, адже нагорі через завали нічого не видно. А з відео бачимо, що внизу фактично усе збережено, бочкоподібні такі підвали», – розповів директор заповідника.

Аби зберегти й продовжити досліджувати спадщину Галицького замку – дахи, стіни тощо, минулого року зробили платний вхід і на екскурсіях збирають гроші. Їх використовують на археологію і на консервацію об'єкта. 

Галицький замок або Старостинський розташований в Галичі на Прикарпатті, на правому березі річки Дністер над містом. Побудований ще в 14 столітті, однак його попередника вперше згадують 1119 р. як укріплену цитадель. Археологи вважають, що спочатку це була дерев'яна споруда, яка згодом переросла у міцний замок галицьких князів.

Загалом Галицький замок мав п’ять веж. З них збереглася одна – Старостинська, зараз археологи віднайшли другу. 

За словами науковців, Галич на 95% недосліджений, тому може приховувати ще багато цікавого.

Галицький замок
Галицький замок
фото з відкритих джерел

До слова, у квітні київські археологи знайшли унікальні пам‘ятки на Оболонському острові (фото).

Нагадаємо, минулого року військові натрапили на унікальні знахідки часів пізньої бронзи (фото). Виявили не тільки кераміку та мідну прикрасу, а й кістяки людей.

Раніше повідомлялося, що археологи знайшли під Тернополем древнє поховання скіфів, знахідку виявила мешканка села, коли поралася на городі. Крім того, на Полтавщині також знайшли об’єкти скіфської доби. Серед виявлених предметів – прясла та уламки місцевої скіфської кераміки, а також житло бронзової епохи.

Зауважимо, палеонтологи знайшли у Туреччині залишки тварини віком 28 млн років (фото).

Читайте також: Археологи виявили сенсаційну знахідку під час розкопок у Помпеях (фото)
Теги: Івано-Франківщина археолог археологія розкопки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На дні Каховського водосховища можна побачити унікальні знахідки
«Чорні археологи» вже почали грабувати українську спадщину
15 червня, 10:22
На базі археологічних знахідок з розкопів старогрецького міста Херсонесу у Криму відкрили музей
Вивезла золото Візантії: РФ розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму
23 травня, 17:36
Розкопки проводилися у районі Торікос
Археологи в Афінах знайшли найдавніший будинок залізного віку (фото)
29 травня, 18:14
Під час експериментів вбили від 3 000 до 12 000 тисячі людей
Жорстокі досліди на людях: у Китаї знайдено бункер ІІ Світової війни
30 травня, 16:41
Дослідники знайшли три скелети людей актичному місті
Археологи виявили сенсаційну знахідку під час розкопок у Помпеях (фото)
31 травня, 23:30
Фахівці проводять розкопки у турецькій провінції Чанкири
Палеонтологи знайшли у Туреччині залишки тварини віком 28 млн років (фото)
7 червня, 21:28

Культура

Археологи віднайшли старовинне підземелля у Галицькому замку (фото, відео)
Археологи віднайшли старовинне підземелля у Галицькому замку (фото, відео)
Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення
Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення
«Червона зона» та «40 днів любові». Український голос у Альпах
«Червона зона» та «40 днів любові». Український голос у Альпах
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
«Втратили 15 співробітників». Дробович розповів про роботу Інституту національної пам’яті під час війни
«Втратили 15 співробітників». Дробович розповів про роботу Інституту національної пам’яті під час війни
Шевченківська премія. Комітет цьогоріч відмовився від скандальної номінації
Шевченківська премія. Комітет цьогоріч відмовився від скандальної номінації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
25K
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
15K
Кадрові конкурси з відбору… корупціонерів?
14K
Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план
12K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
12K
Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту